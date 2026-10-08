Policía de Bolivia incauta un teléfono que iba a ser entregado al argentino Fernando Cerimedo en prisión

La Policía de Bolivia incautó un teléfono que sería entregado al consultor argentino Fernando Cerimedo en la cárcel de Chonchocoro

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La Policía de Bolivia incautó un teléfono que, según la administración penitenciaria, iba a ser entregado al consultor argentino Fernando Cerimedo en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz. El dispositivo fue hallado durante una requisa preventiva y quedó bajo custodia de las autoridades, que iniciaron un proceso disciplinario contra el recluso señalado por intentar introducirlo.

El gobernador de Chonchocoro, Edgar Espinoza, explicó que el interno involucrado se dedica a la venta de comida y también facilita alimentos a otros presos. “A través de la información y recopilación que se tiene, se ha podido establecer que un privado de libertad (...) ha tratado de introducir un equipo móvil de comunicación al señor Cerimedo”, declaró a medios locales.

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El hallazgo se produjo durante una revisión de las personas que forman parte del entorno del argentino y de la celda que ocupa. Espinoza indicó que las autoridades investigan cómo llegó el aparato hasta el recluso y no descartó que haya ingresado por vías irregulares, como encomiendas, productos o familiares. Tras el teléfono incautado, se activaron los mecanismos correspondientes para establecer responsabilidades.

Cerimedo sigue en Chonchocoro pese a fallo judicial

Fernando Cerimedo permanece en la cárcel de Chonchocoro, pese a una resolución judicial relacionada con el proceso por tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller. La Sala Penal Primera confirmó la prisión preventiva de 180 días dentro de esa causa, pero no ordenó su traslado desde La Paz.

El abogado Jerjes Justiniano explicó que la decisión solo resolvió la apelación presentada contra la medida cautelar dictada en Santa Cruz. Esa investigación es independiente del proceso por enriquecimiento ilícito, que mantiene al consultor argentino en el penal paceño.

Cerimedo estuvo primero en Palmasola, en Santa Cruz, hasta que el 7 de septiembre fue trasladado a Chonchocoro por la causa relacionada con el presunto hallazgo de dinero en su vivienda. La defensa sostuvo que, por ahora, no existe una orden efectiva que obligue a trasladarlo de nuevo.

El argentino fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto Viru Viru, cuando intentaba viajar a Buenos Aires. Su arresto ocurrió después del ataque contra Beller, quien recibió 4 disparos frente a un hotel de Santa Cruz. La investigación atribuye a Cerimedo una presunta autoría intelectual, aunque él rechaza las acusaciones.

Beller denuncia campaña para incriminarla y blindar a Cerimedo

Nadia Beller afirmó que existe una estrategia para abrir una causa en su contra y debilitar la investigación sobre su expareja. En una entrevista con el periodista Tony Phillips, sostuvo que algunas audiencias contra Cerimedo fueron suspendidas para ganar tiempo.

La abogada también cuestionó el uso de fotografías que, según explicó, corresponden a reuniones con otras activistas y un fiscal de materia medioambiental. Beller negó cualquier relación con el narcotráfico y afirmó que esas imágenes podrían ser utilizadas para construir una acusación en su contra.

La denunciante también culpó a sectores del poder de ejercer presión mediática. “No me van a callar; no me van a amedrentar”, afirmó. Sus declaraciones se produjeron después de cuestionamientos relacionados con el exfiscal general Roger Mariaca, quien fue separado de su cargo y quedó detenido por otra investigación.

Defensa de Cerimedo acusa a Beller de filtrar información

La abogada Margarita Arce, representante de Cerimedo, sostuvo una versión distinta sobre la relación entre Beller y el exfiscal Mariaca. Afirmó que su equipo realizó una investigación paralela porque no consideraba objetiva la actuación del Ministerio Público.

Arce aseguró que Mariaca habría proporcionado información a Beller y anunció que posee un registro de comunicaciones entre ambos. “Tenía constante comunicación, tenemos incluso un flujo de llamadas, que lo vamos a presentar en su oportunidad”, declaró en el programa No Mentirás.

La defensora también sostuvo que esos contactos aumentaron antes del ataque contra Beller. Hasta ahora, estas afirmaciones forman parte de la posición de la defensa de Cerimedo y fueron rechazadas por la denunciante.

Fiscalía suma tercera imputación contra Cerimedo en Bolivia

La Fiscalía también formalizó una tercera imputación contra Fernando Cerimedo, esta vez por presunta violencia familiar y doméstica contra Beller. Su abogado, Dennys Peredo, confirmó que el argentino ya recibió la notificación y señaló que corresponde una audiencia para definir las medidas cautelares.

“Como ha sido notificado, efectivamente, ya existe una imputación formal. Debería haber una audiencia de medidas cautelares”, declaró Peredo.

El defensor añadió que el estado de salud de su cliente continúa delicado y que permanece bajo tratamiento. Cerimedo afronta así procesos por tentativa de feminicidio, violencia familiar y presunto enriquecimiento ilícito, mientras cumple prisión preventiva en Bolivia.

El caso también puso bajo escrutinio su relación política con el presidente Rodrigo Paz. Antes de su detención, Cerimedo estuvo vinculado con la estrategia de comunicación de Paz y con la campaña presidencial de Javier Milei en Argentina. Además, fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.