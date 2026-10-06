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Estados Unidos monitorea los informes sobre la infección en el laboratorio de la peste en Rusia, pero pide no alarmarse

Las autoridades rusas descartaron hasta ahora la presencia de peste en las pruebas realizadas tras la muerte de una técnica de laboratorio en Irkutsk y atribuyeron el fallecimiento a una neumonía de causa indeterminada.

Varios hospitales en Irkutsk fueron puestos en cuarentena por sospechas de peste pulmonar
Varios hospitales en Irkutsk fueron puestos en cuarentena por sospechas de peste pulmonarAFP
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Estados Unidos monitorea los informes sobre la posible peste neumónica en Rusia, pero considera que no existen motivos para alarmarse. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington observa el caso de cerca tras la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en peste en Irkutsk, Siberia.

“Observamos y monitoreamos esto de cerca. No creo que haya motivo para alarmarse, pero sí para mantenernos vigilantes”, declaró Rubio antes de viajar a Islandia. El presidente Donald Trump también afirmó que su gobierno analiza “muy seriamente” los informes sobre la situación en Rusia y añadió que Estados Unidos ayudará “tanto como podamos”.

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Las autoridades rusas aseguran que las pruebas realizadas tras el fallecimiento no detectaron rastros de peste. El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, informó que una comisión de expertos estableció como causa una “neumonía de etiología indeterminada”. Rospotrebnadzor tampoco encontró microorganismos relacionados con la actividad profesional de la fallecida.

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Dos hipótesis sobre el contagio de la técnica de 28 años

La trabajadora, identificada como Daria Chipilova, tenía 28 años y era técnica de laboratorio del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk. Su muerte generó preocupación después de que surgieran versiones sobre una posible exposición a patógenos tras la rotura de un tubo de ensayo.

De acuerdo con el portal independiente ruso Meduza, los investigadores contemplan dos hipótesis. Una apunta a un posible contagio durante un viaje reciente a Tailandia y la otra a un accidente en su lugar de trabajo.

Hasta el momento, ninguno de los contactos de la paciente ha enfermado ni ha dado positivo. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas remitirse a los comunicados oficiales de Rospotrebnadzor y no a “rumores y especulaciones”.

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La UE sigue “muy de cerca” la situación en Irkutsk

La Comisión Europea también mantiene vigilancia sobre el caso y está en contacto con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. La portavoz de Sanidad, Eva Hrncirova, dijo que la institución sigue “muy de cerca” la situación.

Hrncirova subrayó la necesidad de contar con información transparente y datos epidemiológicos y de laboratorio fiables.

La Comisión recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) es uno de los canales disponibles para recibir información. También señaló que la peste es una enfermedad bacteriana que puede tratarse con antibióticos.

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Hospitales de Irkutsk en cuarentena por sospecha

Según el canal independiente ruso Liudi Baikala, varios hospitales de Irkutsk fueron puestos en cuarentena ante sospechas relacionadas con peste pulmonar.

La preocupación se concentra en la posible exposición a una enfermedad cuya forma neumónica puede transmitirse con facilidad y resultar mortal si no recibe tratamiento rápido, de acuerdo con la OMS.

Mientras las autoridades internacionales mantienen la vigilancia, el gobernador Kobzev aseguró que la situación sanitaria regional permanece “estable” y que ningún otro empleado del instituto solicitó atención médica tras el fallecimiento. “La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos”, afirmó.

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