Estados Unidos desvía US$52 millones en ayuda militar de Europa y Medio Oriente hacia otros aliados de América Latina

El Departamento de Estado anunció que estos fondos dejarán de destinarse a Irak, Túnez, Eslovaquia y Macedonia del Norte. Foto: AFP.

El Departamento de Estado anunció que estos fondos dejarán de destinarse a Irak, Túnez, Eslovaquia y Macedonia del Norte. Foto: AFP.

La Administración de Donald Trump decidió reasignar 52 millones de dólares del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF) para destinarlos a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, en un nuevo movimiento para reforzar la cooperación de seguridad de Estados Unidos con países de América Latina.

El Departamento de Estado comunicó el pasado martes 15 de septiembre al Congreso que los recursos dejarán de estar destinados a Irak, Túnez, Eslovaquia y Macedonia del Norte. La modificación se produce pocos días después de la gira del secretario de Estado, Marco Rubio.

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Según el Gobierno estadounidense, la nueva distribución responde a sus prioridades de seguridad en el continente. Washington sostiene que los fondos contribuirán a combatir el narcoterrorismo y a reforzar la seguridad del Canal de Panamá.

El Departamento de Estado también argumentó que durante la última década cerca del 80% de los recursos del FMF fueron destinados a Oriente Medio. El programa permite a los países beneficiarios adquirir material militar fabricado en Estados Unidos.

Una mira geopolítica

La Administración Trump considera actualmente a América Latina una región de especial importancia para su seguridad nacional. El Departamento de Estado sostiene que el financiamiento impedirá que los adversarios establezcan cabezas de puente estratégicas en nuestro hemisferio.

China aparece como uno de los principales referentes de esa preocupación estadounidense, debido al crecimiento de sus vínculos comerciales con distintos países latinoamericanos durante las últimas dos décadas.

Panamá, Perú, Ecuador y Colombia también aceptaron incorporarse al marco operativo de Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Washington para enfrentar el crimen organizado y el tráfico de drogas. El esquema contempla la posibilidad de desarrollar operaciones militares conjuntas en territorio de los países participantes.

La reasignación de fondos se conoció después de la visita de Rubio a Colombia, Ecuador y Perú. Durante su recorrido, el secretario de Estado mantuvo reuniones con los gobiernos de esos países y abordó asuntos vinculados con seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico. El anuncio coincidió además con la presentación de credenciales de los nuevos embajadores de Ecuador y Colombia ante Donald Trump en la Casa Blanca.

La Administración estadounidense intensificó durante el actual mandato su atención sobre América Latina, al tiempo que busca ampliar la cooperación con gobiernos que comparten parte de sus prioridades en materia de seguridad y política exterior.

En agosto, el Departamento de Estado había anticipado además un posible paquete de seguridad de 1.000 millones de dólares para Colombia, cuyo Gobierno encabeza el presidente Abelardo de la Espriella. Washington sostiene que esa ayuda pretende contribuir al cumplimiento de nuestros objetivos compartidos.