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Ciencia

Buenas noticias para la ciencia en América Latina: un país ingresa a una red mundial que investiga el clima y los océanos de la Antártida

La oficialización de la adhesión permitirá a los investigadores latinoamericanos participar en proyectos internacionales sobre el comportamiento del planeta.

Un país latinoamericano se une al Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), promoviendo la colaboración internacional en investigaciones sobre el continente helado y su impacto en América Latina.
Un país latinoamericano se une al Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), promoviendo la colaboración internacional en investigaciones sobre el continente helado y su impacto en América Latina. | Ilustración LR/Marino Protti/ChatGPT
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Aunque miles de kilómetros la separan del Polo Sur, los giros climáticos y oceánicos del continente austral afectan directamente a América Latina. En este contexto, una nación oficializó su adhesión al Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR, por sus siglas en inglés), una red global que potenciará el trabajo de las universidades públicas costarricenses, según comunicó el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La incorporación abre la puerta para que docentes e investigadores locales integren proyectos internacionales orientados a descifrar el comportamiento del planeta.

Si bien la admisión formal ocurrió en agosto de 2026, la confirmación oficial trascendió este 2 de octubre. Con este paso, las instituciones académicas nacionales sumarán esfuerzos dentro de una estructura que coordina a 48 países dedicados a la ciencia antártica. Respecto al valor estratégico de este avance, el CONARE destacó que el organismo representa una plataforma clave para impulsar el conocimiento científico del territorio antártico, posicionando a la educación superior en primera línea frente a los desafíos globales de sostenibilidad.

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¿Cuál es el país latinoamericano que se unió a una red internacional para estudiar la Antártida?

Costa Rica oficializó su candidatura el 17 de agosto durante la reunión bienal de delegados del Comité Científico para la Investigación en la Antártida (SCAR) en Oslo, Noruega. Esta gestión, coordinada por CONARE y la Academia Nacional de Ciencias, culminó con el anuncio formal de la incorporación del país centroamericano junto a Emiratos Árabes Unidos.

La representación nacional estará a cargo de Marino Protti, especialista del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA). El experto cuenta con experiencia previa en el continente helado tras integrarse en 2013 al proyecto WISSARD para analizar el lago subglacial Whillans, vivencia registrada en una bitácora de la editorial universitaria.

El plan inmediato consiste en realizar un censo en las universidades públicas para catalogar a los científicos interesados y sus distintas especialidades. Con estos datos se estructurará una hoja de ruta de cinco años, con la meta futura de fundar un organismo antártico costarricense que transforme esta alianza en proyectos concretos de formación.

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¿Cómo impulsa SCAR la investigación científica internacional en la Antártida?

El Comité Científico para la Investigación en la Antártida (SCAR) coordina proyectos multidisciplinarios globales centrados en el océano Austral y el Polo Sur, al mismo tiempo que identifica temas clave para las autoridades globales. Fundado durante su sesión inaugural en La Haya en 1958, el organismo evalúa el impacto de esta zona en el sistema planetario, según detalla el Consejo Internacional de Ciencias (International Science Council).

Esta entidad brinda orientación experta a las reuniones del Tratado Antártico e instituciones internacionales como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Entre sus herramientas destaca el Portal de Medioambientes Antárticos, plataforma bajo administración de SCAR desde 2020 que difunde resúmenes técnicos para garantizar la conservación ecológica de la región.

El ingreso a esta red complementa la firma del Tratado Antártico por parte de Costa Rica en 2022, marco legal que asegura el uso pacífico del continente helado. La distinción abre oportunidades para que el sector universitario costarricense aporte conocimientos locales a estudios globales sobre eventos climáticos con efecto en Centroamérica, iniciativa vinculada a U-Antártica.

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