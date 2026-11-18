Norma Yarrow pide al canciller explicar fallas y contratos de S/ 11 millones en misa papal: “Resulta alarmante” | Composición/LR

Norma Yarrow pide al canciller explicar fallas y contratos de S/ 11 millones en misa papal: “Resulta alarmante” | Composición/LR

La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, pidió al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, un informe urgente para explicar las fallas de sonido y pantallas durante la última misa del papa León XIV, a pesar de que el sector comprometió más de S/ 11 millones en contratos para el evento.

La parlamentaria calificó la situación como "alarmante", ya que miles de ciudadanos no pudieron seguir con normalidad la ceremonia realizada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

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Mediante un oficio enviado este 18 de noviembre, la legisladora indicó que Cancillería comprometió un total de S/ 11 052 689 para contratar los servicios audiovisuales y el suministro eléctrico de la actividad. Dichas tareas quedaron a cargo de las empresas Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. y Facogem Industrial.

Yarrow también señaló que se aprobó la contratación directa del servicio audiovisual por S/ 8 399 800 bajo la causal de desabastecimiento. Por ello, sostuvo que es necesario aclarar qué circunstancias justificaron esa modalidad de compra, qué criterios técnicos y económicos definieron el monto y qué mecanismos de control se aplicaron para asegurar la calidad del servicio.

En esa línea, la diputada solicitó al canciller remitir los expedientes completos de ambos contratos, con informes técnicos y penalidades, identificar a los funcionarios encargados de la supervisión y detallar las pruebas técnicas realizadas.

Además, pidió precisar las causas de las fallas, las responsabilidades identificadas y si ya se efectuaron conformidades, pagos o penalidades por incumplimientos.

Fallas técnicas obligaron a fieles a dejar la misa en Las Palmas

La última misa del papa León XIV en el Perú, realizada el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas (Surco), estuvo marcada por problemas de audio y video, aglomeraciones y dificultades de acceso para miles de asistentes.

A esto se sumaron las altas temperaturas registradas durante la jornada, factor que agravó el malestar del público.

Las principales fallas ocurrieron en los bloques 32, 33, 34, 35 y 36, ubicados en las zonas más alejadas del altar donde el pontífice presidía la ceremonia.

En esos sectores, las pantallas y los equipos de sonido dejaron de funcionar, lo que impidió que los fieles vieran o escucharan el desarrollo de la eucaristía.

Debido a estos problemas técnicos, cientos de personas recogieron sus pertenencias y se retiraron antes y durante la misa.