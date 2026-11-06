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La reflexión de 'El Principito' sobre la felicidad que todos los adultos deberían recordar: "Todas las personas mayores fueron al principio niños"

En un entorno hiperconectado y sobreestimulado, recuperar la capacidad de asombro y la espontaneidad puede ser esencial para encontrar alegría en los detalles de cada día.

La famosa frase de "El Principito" de Antoine de Saint-Exupéry recuerda que todos los adultos fueron niños, resaltando la importancia de la curiosidad infantil en la vida cotidiana.
La famosa frase de "El Principito" de Antoine de Saint-Exupéry recuerda que todos los adultos fueron niños, resaltando la importancia de la curiosidad infantil en la vida cotidiana.Foto: evista SIC
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La frase "Todas las personas mayores fueron al principio niños (aunque pocas de ellas lo recuerdan)" es una de las reflexiones más conocidas de 'El Principito', la obra del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Su mensaje invita a los adultos a recuperar la curiosidad, la espontaneidad y la capacidad de asombro que suelen caracterizar a la infancia.

En una sociedad marcada por la hiperconectividad, la sobreestimulación y las exigencias cotidianas, esta enseñanza adquiere especial relevancia. Muchas personas terminan viviendo en piloto automático, repitiendo rutinas y dejando de prestar atención a los pequeños detalles que pueden dar sentido y alegría a su vida.

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¿Qué significa la famosa frase de 'El Principito'?

Cuando Saint-Exupéry plantea que todos los adultos fueron niños, no se refiere únicamente a una etapa de la vida, sino a una manera de observar el mundo. Durante la infancia, las personas suelen sorprenderse con facilidad, hacen preguntas y descubren su entorno sin tantos prejuicios ni filtros.

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Al crecer, esa perspectiva puede quedar desplazada por la necesidad de anticipar situaciones, racionalizar las experiencias y mantener el control. Como consecuencia, los adultos corren el riesgo de perder sensibilidad, desconectarse de sus emociones y dar prioridad a cuestiones superficiales frente a lo verdaderamente importante.

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¿Cómo recuperar la felicidad y la curiosidad de la infancia?

La reflexión de 'El Principito' no propone regresar al pasado, sino conservar algunas cualidades de la niñez durante la vida adulta. Recuperar la capacidad de asombro permite reconectar con la alegría, disfrutar las experiencias cotidianas y prestar atención a aquello que suele pasar inadvertido.

Para conseguirlo, es importante hacer pausas durante el día, observar el entorno y reducir la autoexigencia, sin depender constantemente de la aprobación de los demás. También ayuda mantener la curiosidad y permitirse disfrutar del presente, recordando que las cosas más importantes de la vida no siempre son visibles a simple vista.

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