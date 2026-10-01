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Estudiantes marchan en Chile contra posibles recortes a la educación pública durante el gobierno de Kast

Los carabineros dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y agua, lo que dejó 25 detenidos, mientras los estudiantes exigen diálogo con el gobierno de Kast para abordar sus preocupaciones.

Estudiantes y policías se enfrentaron en el centro de Santiago durante una manifestación contra los posibles recortes a la educación pública
Estudiantes y policías se enfrentaron en el centro de Santiago durante una manifestación contra los posibles recortes a la educación públicaAFP
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Estudiantes y policías se enfrentaron en el centro de Santiago de Chile durante una protesta en rechazo a posibles recortes a la educación pública, un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su proyecto de presupuesto del 2027. Agentes de Carabineros dispersaron con gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes, que en algunos casos respondieron con piedras, botellas y palos. Los enfrentamientos dejaron 25 detenidos.

"Es una jornada muy importante para oponerse a los recortes que vamos a enfrentar. El hecho de que se precaricen los recursos hace que las instituciones funcionen de manera inadecuada", dijo a la AFP Luis Pino, estudiante de ingeniería de 22 años.

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Rechazan recortes al presupuesto de educación 2027

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocera de la Confech, Laura Mlynarz, cuestionó la relación que ha mantenido el Ejecutivo con las organizaciones estudiantiles. "Frente a un gobierno que no dialoga, que no quiere escuchar a los estudiantes y no le interesa tampoco reunirse con las distintas organizaciones, se vuelve esencial la unidad, que hable de plantear como piso mínimo ni un peso menos para las familias chilenas y ni un peso menos en educación", afirmó.

Mlynarz sostuvo que las organizaciones esperan abrir una instancia de conversación con el Ejecutivo en medio de la discusión presupuestaria. "Mientras no se reúnan con los estudiantes y las comunidades educativas, va a ser insuficiente", señaló. Desde la Confederación apuntaron a que el gobierno de Kast "trae consigo la profundización de la educación de mercado y, con ello, todo parece indicar que el desfinanciamiento de la educación pública es una amenaza para nuestro futuro".

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Presupuesto 2027 fija límites a horas docentes en SLEP

El proyecto de Presupuesto 2027 establece, para los distintos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un tope máximo de horas de trabajo que pueden financiar para sus profesores. En lugar de fijar cuántos docentes puede tener cada servicio, el documento define cuántas horas de clase puede pagar en total.

Mientras menos horas haya, menos profesores con jornada completa se podrán financiar. Fuentes técnicas aseguran que, en aquellos casos en que el límite de horas sea inferior al que se usa actualmente, las desvinculaciones serían la única forma de ajustarse.

El proyecto contempla un aumento de recursos para los SLEP desde US$2.701,5 millones a US$3.499,1 millones, equivalente a un 29,6%. Sin embargo, fuentes del medio BioBio precisan que este incremento debe interpretarse considerando la incorporación de seis nuevos SLEP a los totales presupuestarios.

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Gobierno de Kast mantiene gratuidad y sube fondos de seguridad

Por su parte, el presidente aseguró que mantendría la gratuidad de la educación superior pública para más de 600.000 estudiantes, meses después de que se planteara limitar este derecho. El gobierno anunció además un incremento de la financiación de la seguridad (+9,1%), uno de sus principales caballos de batalla, y de los fondos para crecimiento y empleo (+8,1%).

Las medidas se dan en medio de una caída en la aprobación de Kast, cuyo apoyo descendió al 28,2% en septiembre, según la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research. El resultado representa una baja de 5,6 puntos porcentuales frente al 33,8% registrado en agosto.

La desaprobación, en cambio, aumentó de 54,4% a 57,6%, mientras que un 14,2% de los encuestados dijo no saber cómo evaluar la gestión del Gobierno.

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