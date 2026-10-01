Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Nuevos vínculos acercan a Cerimedo y Keiko | Salvan a Astudillo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Este país de América Latina logró reproducir en cautiverio a un pez que lleva 100 millones de años en la Tierra: sus crías ya fueron liberadas

Los alevines fueron trasladados a un canal natural en Taxisco, donde se les monitoreará para evaluar su adaptación y contribuir a su conservación en un hábitat amenazado.

Guatemala celebra un hito en conservación: nace por primera vez en cautiverio el pejelagarto, un pez que ha sobrevivido 100 millones de años, abriendo caminos para su estudio.
Guatemala celebra un hito en conservación: nace por primera vez en cautiverio el pejelagarto, un pez que ha sobrevivido 100 millones de años, abriendo caminos para su estudio. | Foto: Mis animales
Por
google iconLa República en Google

En América Latina, una nación logró por primera vez la reproducción en cautiverio del pejelagarto, un pez de apariencia prehistórica que ha conservado sus características durante unos 100 millones de años. El nacimiento de cientos de crías abre una nueva posibilidad para estudiar y proteger a esta especie de agua dulce.

Los alevines nacieron a comienzos de septiembre en instalaciones del Centro de Conservación Marina y el zoológico La Aurora, en Guatemala. Después fueron trasladados por barco hasta un canal de agua dulce rodeado de manglares en Taxisco, donde serán monitoreados para conocer su adaptación y supervivencia.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Christa Pike sobrevive a dos dosis de la inyección letal durante su ejecución y es trasladada a un hospital en EE. UU.

lr.pe

El pez prehistórico que sobrevivió durante 100 millones de años

El pejelagarto, cuyo nombre científico es Atractosteus tropicus, habita principalmente en ecosistemas de agua dulce. Su cuerpo alargado y su mandíbula, similar a la de un lagarto, explican el nombre con el que se conoce a esta especie.

Los científicos lo consideran un “fósil viviente” porque conserva rasgos físicos que se han mantenido durante millones de años. Los ejemplares adultos pueden alcanzar hasta 1,20 metros de longitud y pesar cerca de 10 kilogramos, una característica que también distingue a este particular pez.

Puedes ver

Una familia plantó 840.000 árboles en Brasil y 25 años después regresó un animal que llevaba un siglo desaparecido en la selva

lr.pe

Sus crías fueron trasladadas a un hábitat natural en Guatemala

Después de nacer en cautiverio, cientos de alevines fueron colocados cuidadosamente en recipientes y transportados por barco hasta un canal de agua dulce en Taxisco, al sur del país centroamericano. El lugar está rodeado de manglares, ecosistemas que proporcionan refugio y zonas de desarrollo para distintas especies.

Los ejemplares permanecerán bajo observación para determinar cómo crecen y sobreviven fuera de los tanques de reproducción. Los datos obtenidos podrían contribuir a futuras estrategias de conservación y repoblamiento del animal, una especie amenazada por la pesca ilegal, la contaminación y las sequías.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país de América Latina logró reproducir en cautiverio a un pez que lleva 100 millones de años en la Tierra: sus crías ya fueron liberadas

Es falso que la pobreza y la pobreza extrema de Cajamarca dupliquen el promedio nacional, como afirmó el candidato Moisés Gonzáles

La cabeza de Jonás abre los ojos en Lima, por Eduardo González Viaña

Mundo

Una familia plantó 840.000 árboles en Brasil y 25 años después regresó un animal que llevaba un siglo desaparecido en la selva

Christa Pike sobrevive a dos dosis de la inyección letal durante su ejecución y es trasladada a un hospital en EE. UU.

MrBeast convirtió un pueblo de Ghana en una nueva comunidad tras conocer su realidad: destinó US$10 millones para levantar escuelas, redes de agua potable y viviendas para profesores

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hay casi 140 denuncias por corrupción en la Policía Nacional y en el Mininter

Perú asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina para el periodo 2026-2027

López Chau anuncia que cuatro bancadas de oposición presentarán texto sustitutorio sobre facultades: "Se sumarán"