Este país de América Latina logró reproducir en cautiverio a un pez que lleva 100 millones de años en la Tierra: sus crías ya fueron liberadas

Guatemala celebra un hito en conservación: nace por primera vez en cautiverio el pejelagarto, un pez que ha sobrevivido 100 millones de años, abriendo caminos para su estudio. | Foto: Mis animales

Guatemala celebra un hito en conservación: nace por primera vez en cautiverio el pejelagarto, un pez que ha sobrevivido 100 millones de años, abriendo caminos para su estudio. | Foto: Mis animales

En América Latina, una nación logró por primera vez la reproducción en cautiverio del pejelagarto, un pez de apariencia prehistórica que ha conservado sus características durante unos 100 millones de años. El nacimiento de cientos de crías abre una nueva posibilidad para estudiar y proteger a esta especie de agua dulce.

Los alevines nacieron a comienzos de septiembre en instalaciones del Centro de Conservación Marina y el zoológico La Aurora, en Guatemala. Después fueron trasladados por barco hasta un canal de agua dulce rodeado de manglares en Taxisco, donde serán monitoreados para conocer su adaptación y supervivencia.

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El pez prehistórico que sobrevivió durante 100 millones de años

El pejelagarto, cuyo nombre científico es Atractosteus tropicus, habita principalmente en ecosistemas de agua dulce. Su cuerpo alargado y su mandíbula, similar a la de un lagarto, explican el nombre con el que se conoce a esta especie.

Los científicos lo consideran un “fósil viviente” porque conserva rasgos físicos que se han mantenido durante millones de años. Los ejemplares adultos pueden alcanzar hasta 1,20 metros de longitud y pesar cerca de 10 kilogramos, una característica que también distingue a este particular pez.

Sus crías fueron trasladadas a un hábitat natural en Guatemala

Después de nacer en cautiverio, cientos de alevines fueron colocados cuidadosamente en recipientes y transportados por barco hasta un canal de agua dulce en Taxisco, al sur del país centroamericano. El lugar está rodeado de manglares, ecosistemas que proporcionan refugio y zonas de desarrollo para distintas especies.

Los ejemplares permanecerán bajo observación para determinar cómo crecen y sobreviven fuera de los tanques de reproducción. Los datos obtenidos podrían contribuir a futuras estrategias de conservación y repoblamiento del animal, una especie amenazada por la pesca ilegal, la contaminación y las sequías.