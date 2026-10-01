Congreso: Comisión de Constitución rechaza archivar proyecto de delegación de facultades legislativas

Comisión de Constitución no archivo proyecto de delegación de facultades | Foto: Congreso del Perú.

Comisión de Constitución no archivo proyecto de delegación de facultades | Foto: Congreso del Perú.

El informe que solicitaba el archivamiento del proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo pedía una delegación de facultades legislativas fue sometido a votación. Como resultado, se rechazó el informe y la iniciativa no fue enviada al archivo. Quince fueron los congresistas que votaron en contra de archivarlo, mientras que cinco lo hicieron a favor.

Los votos a favor del archivamiento provinieron de congresistas de Juntos por el Perú. La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, fue la primera en pronunciarse a favor de esta opción. Le siguieron sus compañeros de bancada Jessica Pérez, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana.

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Los votos en contra del archivamiento provinieron de congresistas de Fuerza Popular y de otras agrupaciones como Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.

Entre los 15 congresistas que se opusieron al archivamiento se encuentran Fernando García (PBG), Heber López (Obras), Arturo Alegría (FP), Karina Beteta (FP), Pier Figari (FP), Marco Pacheco (FP), Georgina Duarte (PBG), Frank Krklec (RP), Roxana Rocha (RP), Víctor Piñán (Obras), César Muedas (AN), Freshma Buitrón (AN), Flor Meza (FP), Ana Patiño (FP) y Romina Uribe (PBG).

Comisión de Constitución continúa debatiendo texto sustitutorio

Luego de votar si el proyecto de delegación de facultades debía pasar al archivo, la Comisión de Constitución continuó con el debate de un texto sustitutorio presentado en respuesta al pedido original del Poder Ejecutivo. Esta nueva propuesta aborda dos puntos fundamentales: el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.

El texto sustitutorio fue presentado por tres bancadas: Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras. La iniciativa funciona como un dictamen consensuado a partir de las propuestas planteadas por estas tres organizaciones.

En Fuerza Popular, la presentación del nuevo dictamen no fue bien recibida. Los integrantes de la bancada señalaron que no podían votar a favor de la propuesta si antes no se detallaban sus alcances. Ante ello, la diputada Georgina Duarte (Buen Gobierno) pidió un cuarto intermedio para que los integrantes de Fuerza Popular pudieran familiarizarse con el contenido de la iniciativa. El pedido fue aceptado por la presidencia del grupo de trabajo.