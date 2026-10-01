Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSporting Cristal vs ADT EN VIVO: minuto a minuto del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Caliente
EN VIVO

Día del periodista: ¿informar puede costarte la vida en el Perú? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Congreso: Comisión de Constitución rechaza archivar proyecto de delegación de facultades legislativas

Archivo del proyecto fue rechazado con 15 votos. La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, y otros miembros de Juntos por el Perú votaron a favor del archivamiento.

Comisión de Constitución no archivo proyecto de delegación de facultades | Foto: Congreso del Perú.
Comisión de Constitución no archivo proyecto de delegación de facultades | Foto: Congreso del Perú.
Por
google iconLa República en Google

El informe que solicitaba el archivamiento del proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo pedía una delegación de facultades legislativas fue sometido a votación. Como resultado, se rechazó el informe y la iniciativa no fue enviada al archivo. Quince fueron los congresistas que votaron en contra de archivarlo, mientras que cinco lo hicieron a favor.

Los votos a favor del archivamiento provinieron de congresistas de Juntos por el Perú. La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, fue la primera en pronunciarse a favor de esta opción. Le siguieron sus compañeros de bancada Jessica Pérez, Oswar Cahuaza, Analí Márquez y Graciela Chipana.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Habla el financista del crimen de “China Polo”: “Me contrató Gocha”

lr.pe

Los votos en contra del archivamiento provinieron de congresistas de Fuerza Popular y de otras agrupaciones como Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras.

Entre los 15 congresistas que se opusieron al archivamiento se encuentran Fernando García (PBG), Heber López (Obras), Arturo Alegría (FP), Karina Beteta (FP), Pier Figari (FP), Marco Pacheco (FP), Georgina Duarte (PBG), Frank Krklec (RP), Roxana Rocha (RP), Víctor Piñán (Obras), César Muedas (AN), Freshma Buitrón (AN), Flor Meza (FP), Ana Patiño (FP) y Romina Uribe (PBG).

Puedes ver

López Chau anuncia que cuatro bancadas de oposición presentarán texto sustitutorio sobre facultades: "Se sumarán"

lr.pe

Comisión de Constitución continúa debatiendo texto sustitutorio

Luego de votar si el proyecto de delegación de facultades debía pasar al archivo, la Comisión de Constitución continuó con el debate de un texto sustitutorio presentado en respuesta al pedido original del Poder Ejecutivo. Esta nueva propuesta aborda dos puntos fundamentales: el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana.

Puedes ver

Dina Boluarte: archivan investigación contra expresidenta por presunto enriquecimiento ilícito

lr.pe

El texto sustitutorio fue presentado por tres bancadas: Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Obras. La iniciativa funciona como un dictamen consensuado a partir de las propuestas planteadas por estas tres organizaciones.

En Fuerza Popular, la presentación del nuevo dictamen no fue bien recibida. Los integrantes de la bancada señalaron que no podían votar a favor de la propuesta si antes no se detallaban sus alcances. Ante ello, la diputada Georgina Duarte (Buen Gobierno) pidió un cuarto intermedio para que los integrantes de Fuerza Popular pudieran familiarizarse con el contenido de la iniciativa. El pedido fue aceptado por la presidencia del grupo de trabajo.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: Michael Hoyos anota el 1-0 en el primer tiempo

Congreso: Comisión de Constitución rechaza archivar proyecto de delegación de facultades legislativas

Kylie Jenner donó casi un millón de dólares en un país de América Latina para ayudar a operar a más de 600 niños con paladar hendido

Política

Comisión de Constitución EN VIVO: diputados debaten textos sustitutorios planteados por tres bancadas

TC anula proceso penal contra Lourdes Flores Nano por aportes a campaña del PPC en 2006

Tres diputados de Ahora Nación y Obras retiran su firma de la moción para interpelar al ministro de Educación

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Congreso: Comisión de Constitución rechaza archivar proyecto de delegación de facultades legislativas

Comisión de Constitución EN VIVO: diputados debaten textos sustitutorios planteados por tres bancadas

TC anula proceso penal contra Lourdes Flores Nano por aportes a campaña del PPC en 2006