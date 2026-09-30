Irán recibe la respuesta oficial de Estados Unidos a su propuesta para poner fin a la guerra en Oriente Medio

Plaza Baharestan de Teherán, se exhiben misiles Zolfaghar de fabricación iraní junto a un gran retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. | Foto: AFP

Plaza Baharestan de Teherán, se exhiben misiles Zolfaghar de fabricación iraní junto a un gran retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. | Foto: AFP

Irán confirmó este miércoles que recibió una propuesta formal de Estados Unidos en respuesta a su plan para terminar el conflicto y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. El documento fue presentado al presidente iraní, Masud Pezeshkian, por el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

El contenido de la propuesta estadounidense no fue divulgado por las autoridades iraníes. La respuesta llega después de que Donald Trump rechazara el plan de siete días planteado por Teherán y mientras ambos países mantienen conversaciones indirectas para intentar destrabar el conflicto.

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Irán recibe la propuesta estadounidense tras el rechazo de Trump

La portavoz del Gobierno islámico, Fatemeh Mohayerani, confirmó que Araqchí presentó la iniciativa durante la reunión del gabinete. "La propuesta de la parte estadounidense fue presentada al presidente Pezeshkian por el doctor (Abás) Araqchí, ministro de Exteriores de nuestro país", declaró a la agencia IRNA.

Las autoridades iraníes no ofrecieron detalles sobre los términos planteados por Washington. Según medios iraníes, se trata de la respuesta estadounidense a una propuesta transmitida mediante Catar, país que participa como mediador entre ambas partes.

El intercambio ocurre después de que Trump calificara de inaceptable el plan iraní para reabrir Ormuz. Teherán había planteado una serie de condiciones que debían cumplirse antes de permitir nuevamente el tránsito por este estratégico paso marítimo.

Las condiciones de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Entre las condiciones conocidas de la propuesta iraní figuran el cese de las hostilidades en todo Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y de las sanciones contra su crudo. Además, también exige la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Estas condiciones están relacionadas con el Memorando de Islamabad, un acuerdo alcanzado entre ambas naciones en junio bajo mediación de Pakistán. El entendimiento quedó interrumpido menos de un mes después, en medio de nuevas tensiones militares en la región.

El presidente Pezeshkian aseguró que su Gobierno busca recuperar ese entendimiento. "El memorando debe basarse en una estrategia en la que ambas partes salgan beneficiadas", afirmó durante un encuentro con figuras políticas.

Continúan las tensiones en el estrecho de Ormuz

La situación militar se mantiene relativamente contenida en comparación con los meses anteriores, aunque persisten incidentes en el estrecho. La potencia americana no ha atacado la república islámica desde el 1 de septiembre, mientras algunas embarcaciones continúan siendo objeto de ataques en la zona.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que sus fuerzas han impedido el paso de algunas embarcaciones por el estrecho. Su portavoz, el general de brigada Hosein Mohebi, aseguró que Estados Unidos "no está respondiendo desde hace tiempo" a estos ataques.

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, Washington mantiene la presión económica sobre Teherán mediante nuevas sanciones. El desenlace de las conversaciones sigue abierto, mientras ambas partes mantienen posiciones enfrentadas sobre las condiciones para terminar las hostilidades y reabrir Ormuz.