Bariloche, en la Patagonia argentina, figura entre los 25 mejores destinos para visitar en 2027 según Lonely Planet. | Foto: Totibio Achaval

Bariloche, en la Patagonia argentina, figura entre los 25 mejores destinos para visitar en 2027 según Lonely Planet. | Foto: Totibio Achaval

La ciudad patagónica de Bariloche, en Argentina, que destaca por sus escenarios naturales, lagos y paisajes cubiertos de nieve, fue incluida entre los 25 mejores destinos para visitar en 2027 por la reconocida guía de viajes Lonely Planet.

Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi, Bariloche es conocida como la “Suiza argentina” por su particular parecido con los paisajes alpinos. Además de sus escenarios naturales, ofrece actividades de aventura, gastronomía y propuestas para disfrutar durante todo el año.

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Bariloche, la ciudad argentina que recuerda a los paisajes de Suiza

Lonely Planet describe a Bariloche como un destino que puede hacer sentir al viajero como si estuviera en un pueblo alpino suizo. Sus montañas, bosques y lagos forman parte de un paisaje que contrasta con el entorno urbano de la ciudad.

La localidad también es conocida como la “puerta de entrada a la Patagonia” y la “capital de los deportes de aventura”. Desde allí es posible acceder a la Región de los Lagos y al Parque Nacional Nahuel Huapi, con numerosas rutas y espacios naturales.

Un destino para visitar durante cualquier época del año

Durante el invierno, las montañas de Bariloche se cubren de nieve y se convierten en escenario para practicar esquí, snowboard y otros deportes. En los meses cálidos, los lagos, bosques y senderos ofrecen opciones para realizar caminatas y excursiones.

El destino también cuenta con una amplia propuesta gastronómica, con chocolaterías, casas de té, restaurantes y cervecerías. Cada estación permite descubrir un aspecto diferente de la Patagonia, desde los paisajes nevados del invierno hasta los colores de los bosques en otoño.