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La ciudad de Suramérica que parece sacada de un pueblo de Suiza y está entre los mejores destinos para viajar en 2027

Esta ciudad permite disfrutar de esquí en invierno y excursiones en verano, mostrando la diversidad de paisajes de la Patagonia en un conocido país de América Latina.

Bariloche, en la Patagonia argentina, figura entre los 25 mejores destinos para visitar en 2027 según Lonely Planet.
Bariloche, en la Patagonia argentina, figura entre los 25 mejores destinos para visitar en 2027 según Lonely Planet. | Foto: Totibio Achaval
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La ciudad patagónica de Bariloche, en Argentina, que destaca por sus escenarios naturales, lagos y paisajes cubiertos de nieve, fue incluida entre los 25 mejores destinos para visitar en 2027 por la reconocida guía de viajes Lonely Planet.

Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi, Bariloche es conocida como la “Suiza argentina” por su particular parecido con los paisajes alpinos. Además de sus escenarios naturales, ofrece actividades de aventura, gastronomía y propuestas para disfrutar durante todo el año.

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Bariloche, la ciudad argentina que recuerda a los paisajes de Suiza

Lonely Planet describe a Bariloche como un destino que puede hacer sentir al viajero como si estuviera en un pueblo alpino suizo. Sus montañas, bosques y lagos forman parte de un paisaje que contrasta con el entorno urbano de la ciudad.

La localidad también es conocida como la “puerta de entrada a la Patagonia” y la “capital de los deportes de aventura”. Desde allí es posible acceder a la Región de los Lagos y al Parque Nacional Nahuel Huapi, con numerosas rutas y espacios naturales.

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Un destino para visitar durante cualquier época del año

Durante el invierno, las montañas de Bariloche se cubren de nieve y se convierten en escenario para practicar esquí, snowboard y otros deportes. En los meses cálidos, los lagos, bosques y senderos ofrecen opciones para realizar caminatas y excursiones.

El destino también cuenta con una amplia propuesta gastronómica, con chocolaterías, casas de té, restaurantes y cervecerías. Cada estación permite descubrir un aspecto diferente de la Patagonia, desde los paisajes nevados del invierno hasta los colores de los bosques en otoño.

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