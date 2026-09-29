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Un ingeniero de la India creó glaciares artificiales en el Himalaya y una década después abastecen de agua a decenas de aldeas

Desde el primer prototipo en 2014, estas estructuras han proliferado en diversas localidades de Ladakh, acumulando millones de litros de agua y replicándose en lugares como los Alpes suizos.

Un ingeniero en Ladakh ha desarrollado glaciares artificiales que almacenan agua en invierno, beneficiando a agricultores locales.
Un ingeniero en Ladakh ha desarrollado glaciares artificiales que almacenan agua en invierno, beneficiando a agricultores locales. | Foto: The Ice Stupa Project
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En Ladakh, una región montañosa del norte de India, un ingeniero encontró una manera de almacenar agua durante el invierno para utilizarla cuando más la necesitan los agricultores. Sonam Wangchuk creó en 2013 unos glaciares artificiales que aprovechan las bajas temperaturas para formar enormes torres de hielo.

El sistema funciona sin electricidad ni bombas y utiliza únicamente la gravedad, una tubería y las temperaturas bajo cero. Una década después de aquel primer experimento, estas estructuras se han extendido por decenas de comunidades de Ladakh y también han sido replicadas en otros lugares, como los Alpes suizos.

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La idea ha cruzado fronteras: en 2016, Sonam Wangchuk implementó glaciares artificiales en los Alpes suizos, mostrando un enfoque eficiente y ecológico para la gestión del agua en zonas rurales.

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Así funcionan los glaciares artificiales de Ladakh

El sistema conecta mediante una tubería un punto elevado de un río con las cercanías de una comunidad. Una diferencia de altura de unos 60 metros genera la presión necesaria para que el agua salga disparada hacia arriba y se congele en el aire debido a las temperaturas extremas de la región.

El agua congelada forma poco a poco una estructura cónica que puede superar los 20 metros de altura. Su diseño permite almacenar grandes cantidades de hielo y reducir la exposición al sol, por lo que el deshielo puede prolongarse hasta mayo o junio, cuando comienza la temporada de siembra.

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De un primer experimento a decenas de comunidades

La primera estructura fue construida durante el invierno de 2013-2014 en el campus de SECMOL, la organización educativa fundada por Wangchuk. Aquel prototipo almacenó unos 150.000 litros de agua, pero las versiones posteriores llegaron a superar 1,5 millones de litros.

Con el tiempo, el proyecto se extendió por diferentes zonas de Ladakh y llegó a acumular decenas de millones de litros de agua para las comunidades durante la primavera. En 2016, Wangchuk llevó la idea hasta Pontresina, en los Alpes suizos, donde se construyó la primera estructura de este tipo en Europa.

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