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Brasil construye el puente sobre el mar más largo de América Latina: tendrá más de 10 kilómetros y costará US$2.220 millones

La nueva estructura incluirá túneles, viaductos y permitirá el paso de 28.000 vehículos diarios. La finalización está prevista para junio de 2031 y transformará la conexión vial en la región.

Brasil da inicio a la construcción del puente más largo sobre el mar en América Latina, un proyecto que unirá Salvador con la isla de Itaparica, en Bahía.
Brasil da inicio a la construcción del puente más largo sobre el mar en América Latina, un proyecto que unirá Salvador con la isla de Itaparica, en Bahía. | Foto: Plataforma ba.gov.br
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Brasil comenzó la construcción del que será el puente sobre el mar más largo de América Latina, una megaobra que conectará Salvador con la isla de Itaparica, en el estado de Bahía. La estructura tendrá 12,4 kilómetros de extensión y busca transformar la conexión vial de esta región.

El proyecto contempla una inversión de US$2.220 millones y beneficiará a millones de personas una vez que funcione. Además de reducir los tiempos de viaje, la infraestructura contará con cuatro carriles y estará acompañada de túneles, viaductos y nuevas conexiones viales.

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Así será el puente sobre el mar más largo de América Latina

La nueva estructura atravesará la Bahía de Todos los Santos y alcanzará una altura de 82 metros sobre el nivel del mar para permitir el paso de grandes embarcaciones hacia el puerto de Salvador. Sus cuatro carriles permitirán un flujo estimado de 28.000 vehículos diarios.

La construcción también incluye importantes obras complementarias. Se levantarán túneles y viaductos, se conectará con la Vía Expressa de Salvador y se duplicarán algunos tramos de las carreteras de la isla de Itaparica para completar el nuevo corredor vial.

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Una megaobra que reducirá los tiempos de viaje

Las autoridades brasileñas calculan que el nuevo puente beneficiará directamente a unos 10 millones de personas en aproximadamente 250 municipios. La conexión facilitará el desplazamiento entre Salvador y el litoral sur de Bahía, una zona clave para el turismo y la actividad comercial.

Uno de sus principales objetivos será reducir cerca de dos horas los tiempos de traslado, al evitar la dependencia de los ferris y algunos recorridos terrestres actuales. El cronograma oficial establece que la construcción finalizará en junio de 2031.

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