Un helicóptero militar de EE. UU. aterriza sobre un pequeño barco sin tripulación: así funciona el sistema que permite repostar en el mar

Un helicóptero MH-47G Chinook de EE. UU. aterrizó en una barcaza autónoma, demostrando nuevas capacidades para logística militar en el mar, incluida la opción de repostar combustible. | Foto: USA Army

Un helicóptero MH-47G Chinook de EE. UU. aterrizó en una barcaza autónoma, demostrando nuevas capacidades para logística militar en el mar, incluida la opción de repostar combustible. | Foto: USA Army

Un helicóptero MH-47G Chinook de las fuerzas especiales de Estados Unidosaterrizó sobre una barcaza que navegaba sin ningún tripulante a bordo. La aeronave también pudo repostar combustible durante la operación, en una demostración de nuevas capacidades para la logística militar en el mar.

La prueba fue posible gracias al SM300, un sistema desarrollado por Sea Machines Robotics que permite convertir embarcaciones convencionales en plataformas autónomas. El proyecto, que cuenta con el respaldo del Departamento de Defensa de EE.UU., busca facilitar el transporte y suministro de combustible sin exponer a una tripulación.

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El sistema que convierte barcos convencionales en autónomos

El SM300 combina hardware y software para permitir que diferentes tipos de embarcaciones puedan navegar de forma autónoma. La tecnología ha sido probada en barcos de distintos tamaños y también en plataformas suficientemente grandes como para recibir un helicóptero Chinook.

El proyecto comenzó a desarrollarse en colaboración con el Departamento de Defensa en 2021 y ha recibido una inversión de 3,1 millones de dólares. Su particularidad es que no necesita un barco diseñado específicamente para operar sin personas, ya que puede adaptarse a embarcaciones convencionales.

Una estación de repostaje que puede desplazarse sola

Durante la demostración, la barcaza autónoma pudo desplazarse hasta el punto de encuentro, recibir al MH-47G y suministrarle combustible sin contar con marineros a bordo. El helicóptero pertenece al 160th SOAR, una unidad del Ejército estadounidense especializada en operaciones con fuerzas especiales.

El SM300 también permite utilizar estas embarcaciones como puntos móviles de abastecimiento para otros barcos e instalaciones costeras. La idea es llevar combustible hasta lugares donde sea necesario sin desplazar al mismo tiempo una tripulación, reduciendo así la exposición de personal en zonas de riesgo.