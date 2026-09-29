La reciente sentencia que favoreció a Luis ‘Cuto’ Guadalupe en el proceso judicial que enfrentaba con Magaly Medina generó diversas reacciones en redes sociales. Entre ellas destacó la de Carla Campos Salazar, quien utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre el fallo y respaldar públicamente al exfutbolista.

La postura de la influencer cobra especial atención debido a que, semanas atrás, su nombre apareció en 'Magaly TV, la firme' luego de un episodio donde fue captada en una discoteca junto a Alonso Grimaldo. Ahora, tras conocerse la decisión judicial del 28 de septiembre, la exprometida de Curwen no solo celebró el resultado obtenido por el tío de Jefferson Farfán, sino que también dirigió un mensaje hacia la conductora de espectáculos.

Carla Campos Salazar compartió publicación hecha por 'Cuto' Guadalupe.

Carla Campos Salazar reacciona a juicio ganado por 'Cuto' Guadalupe contra Magaly Medina

Tras conocerse la sentencia favorable a Luis ‘Cuto’ Guadalupe, Carla Campos Salazar decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram. La influencer compartió un mensaje en el que respaldó el resultado del proceso y cuestionó la exposición de aspectos relacionados con la vida privada de las personas con fines televisivos.

En su publicación, la expareja de Curwen sostuvo que el fallo representa una advertencia frente a la difusión de asuntos personales y familiares en medios de comunicación.

"Esta sentencia no es solo mía. Es una advertencia para quienes pretenden normalizar que la vida privada de una persona o una familia se pueda exhibir públicamente con el único afán de ganar audiencia y dinero a costa del honor y el buen nombre de las personas", escribió.

Luis 'Cuto' Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina

Luis 'Cuto' Guadalupe dio a conocer en sus redes sociales la resolución emitida por el II Juzgado Penal Unipersonal de Lima, correspondiente al proceso que inició contra Magaly Medina. Según el documento difundido por el exfutbolista, la conductora fue sentenciada a tres años de pena privativa de la libertad por el delito contra el honor, en la modalidad de injuria y difamación agravada.

Tras conocerse el fallo, el exfutbolista de Juan Aurich aseguró que no considera la decisión judicial como una oportunidad para tomar revancha.

“No recibo esta decisión con ánimo de revancha. La recibo con tranquilidad, porque se ha hecho justicia, y porque el honor de una persona y su familia no puede usarse para ganar sintonía”, expresó el recordado defensor.

El proceso judicial se originó a raíz de los comentarios realizados por Magaly Medina durante la difusión del ampay de la madre del último hijo de Guadalupe. A partir de aquel episodio, el exfutbolista decidió acudir a la vía judicial al considerar que las expresiones vertidas en su contra afectaban su honor y el de su entorno familiar.