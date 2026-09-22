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Shakira donó US$ 3.68 millones para construir un colegio que alberga a 1.700 alumnos con aulas especializadas, biblioteca, comedor e instalaciones deportivas

La cantante colombiana aportó a la construcción de un complejo educativo que atiende a la comunidad local y generó cientos de empleos durante su edificación en Cartagena.

Shakira hizo una donación millonaria para la construcción de un complejo educativo. Foto: iStock
Shakira hizo una donación millonaria para la construcción de un complejo educativo. Foto: iStock
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Shakira destinó casi US$3,68 millones a la construcción de la Institución Educativa Lomas del Peyé, en Cartagena, a través de su Fundación Pies Descalzos. El proyecto, inaugurado en febrero de 2014, alcanzó una inversión total de US$8 millones y reunió aportes del sector público y de entidades privadas. De acuerdo con la Fundación Pies Descalzos, la contribución de la artista representó el 46% del presupuesto de la obra.

El complejo educativo surgió con una capacidad para 1.700 estudiantes de distintas edades y con una propuesta que amplió sus servicios más allá de las aulas. El establecimiento incorporó espacios para primera infancia, primaria y secundaria, además de áreas destinadas a actividades culturales, deportivas y comunitarias. Su construcción también tuvo un efecto directo sobre el empleo local y convirtió al recinto en uno de los proyectos sociales más importantes asociados con la fundación en Cartagena.

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Un colegio equipado para atender en Cartagena

El centro de estudios ocupa un terreno de 7.780 metros cuadrados en el barrio La María. Su infraestructura reúne 55 espacios funcionales, con aulas especializadas, una biblioteca completa, comedor, instalaciones deportivas y un centro para actividades de la comunidad. La distribución responde a distintas etapas educativas y permite atender a niños y adolescentes dentro de un mismo complejo.

La construcción generó entre 350 y 400 empleos directos. Foto: Fundación Pies Decalzos

La construcción generó entre 350 y 400 empleos directos. Foto: Fundación Pies Decalzos

La dimensión del proyecto también refleja una apuesta por integrar la educación con las necesidades cotidianas de las familias de la zona. El establecimiento no solo ofrece espacios para las clases, sino que dispone de áreas destinadas a la recreación, la alimentación y el encuentro comunitario. Según la información de la Fundación Pies Descalzos, la iniciativa forma parte de su trabajo para ampliar el acceso y mejorar la calidad del aprendizaje en sectores vulnerables de Colombia.

La construcción generó cientos de empleos y se mantiene en actividad

La obra tuvo además un impacto económico durante su ejecución. Datos de la Fundación Pies Descalzos señalan que el proyecto generó entre 350 y 400 empleos directos, con una participación del 60% de trabajadores procedentes de barrios cercanos. Así, la edificación del colegio también representó una fuente de ingresos para habitantes del entorno inmediato.

Más de una década después de su apertura, Lomas del Peyé mantiene su actividad educativa y recibe cada año a más de 1.000 niños y niñas. En 2024, la fundación conmemoró el décimo aniversario de la sede y reafirmó su propósito de continuar su labor en este sector de Cartagena. La institución conserva además un papel relevante dentro de las actividades sociales dirigidas a las familias próximas al barrio La María.

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