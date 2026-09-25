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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 25 de septiembre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 25 de septiembre de 2026
Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 25 de septiembre de 2026Composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 25 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del viernes 25 de septiembre?

  • Aries: No tomes a la ligera ese proceso documentario o legal que tienes en manos. Necesitas asesorarte por un especialista para que todo se pueda conducir de manera favorable. Sé más ordenado.
  • Tauro: Cuidado con juzgar y reprender a alguien si no estás seguro de la falta que ha cometido, podrías cometer una injusticia y luego tendrás que rectificarte. En el amor, no pongas tantas condiciones.
  • Géminis: Estarás al frente de una persona que reclamará por sus derechos, pero a la que le cuesta cumplir con sus obligaciones. Te verás en la necesidad de ser firme y categórico, solo así entenderá.
  • Cáncer; No te quedes en un estado de lamentación, producto de ese mal momento laboral o económico. Necesitas ponerte de pie y encontrar las salidas. Con esfuerzo y constancia todo lo superarás.
  • Leo: Recordar el dolor que supuso esa pérdida familiar o amorosa no te permite mirar las nuevas opciones que la vida pone al frente de ti. Sana tu corazón y deja atrás el pasado. Luego todo mejorará.
  • Virgo: Esperas respuesta de personas que no están haciendo mucho por ayudarte. Descártalas y busca otras alternativas. No puedes permitir que el pesimismo te acompañe. Persevera y todo cambiará.
  • Libra: Una persona que sabe el daño que te hace saber que la lastimaste simulará más dolor del que realmente siente, solo para dañarte. Aléjate y no insistas en una reconciliación. No es el momento.
  • Escorpio: No puedes tomar decisiones basándote en la opinión que recibes de otras personas. No te estás guiando por lo que realmente deseas hacer y esto traerá consecuencias. Tienes que reflexionar.
  • Sagitario: Una persona atractiva, pero manipuladora, se acercará a ti con la intención de convencerte de sus ideas y planes. Que su trato encantador no te ciegue y mira más allá. Usa tu intuición.
  • Capricornio: Aunque tus argumentos son válidos evita imponerte frente a tus compañeros. Aunque el fondo sea justo, la forma podría no ser la correcta y esto recortaría el apoyo que necesitas.
  • Acuario: Necesitas actualizar la información que manejas si deseas seguir destacando y compitiendo en el ámbito laboral en el que te desarrollas. De lo contrario, podrías recortar tus posibilidades.
  • Piscis: Viajar al extranjero, mudarte o cambiar de trabajo son ideas que empiezan a dar vueltas por tu mente. En el amor, sana esas heridas que no te permiten confiar. De ti depende volverte a enamorar.

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