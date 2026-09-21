Científicos irlandeses sumergen arrecifes impresos en 3D para intentar salvar los corales de aguas profundas

Un grupo de científicos de Irlanda puso a prueba una nueva estrategia para recuperar ecosistemas marinos afectados por décadas de actividad pesquera. El equipo de la University of Galway, junto con investigadores franceses, colocó 23 arrecifes artificiales en el fondo del océano, en el Porcupine Bank, a unos 200 kilómetros de la costa de Kerry, frente a Irlanda.

Las estructuras fueron fabricadas con impresión 3D y tienen como objetivo ofrecer una superficie adecuada para que los corales de aguas frías vuelvan a establecerse. La misión, desarrollada durante agosto, llevó los arrecifes hasta profundidades de entre 900 y 1.100 metros, donde la recuperación natural puede tardar décadas o siglos. El proyecto forma parte de la iniciativa europea REDRESS y busca determinar si es posible acelerar ese proceso.

Investigadores de la Universidad de Galway fijan coral al arrecife artificial. Foto: Redecor 2026

¿Cómo funcionan los arrecifes impresos en 3D que fueron sumergidos en el océano?

Cada estructura pesa unos 600 kilogramos y fue fabricada en Italia con hormigón y roca volcánica. Su diseño presenta formas irregulares, huecos y pequeñas cavidades que imitan algunas características de los arrecifes naturales. Estos espacios pueden ofrecer zonas de refugio para peces y otros organismos, además de proporcionar superficies donde los corales puedan fijarse.

Arrecife de coral prístino frente al Banco Porcupine. Foto: Ifremer Redecor 2026

"Debido a que estos corales crecen solo unos pocos milímetros cada año, la recuperación natural de los arrecifes perdidos puede tardar décadas o siglos", explicó en un comunicado Anthony Grehan, ecólogo de aguas profundas y uno de los responsables de la misión. "Con este proyecto, estamos comprobando si podemos acelerar de forma activa esa recuperación al crear nuevas estructuras iniciales para que los corales crezcan sobre ellas".

Localizar los arrecifes después de su instalación también resulta fundamental. Las estructuras quedaron a casi un kilómetro de profundidad, fuera del alcance de los buzos sin vehículos especializados. Por ello, el equipo registró sus coordenadas con precisión de pocos metros y podrá regresar para inspeccionarlas de forma remota. Algunos arrecifes colocados el año anterior en el golfo de Vizcaya ya fueron encontrados y los primeros resultados, según Grehan, resultaron alentadores.

¿Por qué los corales de aguas profundas tardan tanto en recuperarse?

Los corales de aguas frías pueden formar grandes formaciones durante siglos, pero la pesca comercial de arrastre ha destruido extensas zonas de estos ecosistemas. Los investigadores creen que en el pasado existió un amplio cinturón de coral entre Irlanda y Francia, aunque gran parte de estos hábitats sufrió daños severos.

Grehan comparó la pérdida con la tala de un bosque de secuoyas: "Podrías volver a plantar, pero no sería el mismo bosque. Tardaría cientos de años en recuperar algo parecido a lo que era". Estos ecosistemas funcionan como refugios para numerosas especies y pueden albergar zonas de cría de peces. También contribuyen al almacenamiento de carbono y podrían tener aplicaciones farmacéuticas.

"Son un oasis en las profundidades del mar. Proporcionan un microhábitat muy complejo para muchas especies", señaló Grehan. El equipo considera que esta prueba puede servir para evaluar futuras iniciativas de restauración en otras regiones.