Robbie Williams en Lima EN VIVO: últimas noticias tras la cancelación de su segundo concierto en Arena 1

El segundo concierto de Robbie Williams en Lima fue cancelado luego de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura del Arena 1 por observaciones relacionadas con las condiciones de seguridad del recinto. La medida impidió que el cantante británico realizara una nueva presentación ante sus seguidores en la capital peruana. Sigue EN VIVO las últimas noticias, comunicados oficiales y medidas anunciadas tras la cancelación del show.

Robbie Williams EN VIVO: últimas noticias, reacciones y medidas tras cancelación de su segundo concierto en Lima 20:04 Robbie Williams llega a su hotel y canta a sus fans Después de la cancelación de su concierto en Perú el gran Robbie Williams llega a su hotel y canta a capela Angels acompañado de una guitarra y su equipo, un grande 20:02 Fans de Robbie Williams reaccionan tras la cancelación del concierto Seguidores de Robbie Williams expresaron su malestar y preocupación luego de conocerse la cancelación de su segunda presentación en Lima. Algunos fanáticos incluso se acercaron al hotel donde se hospedaba el cantante británico tras confirmarse que el espectáculo no se realizaría. 19:59 ¿Por qué se canceló el segundo concierto de Robbie Williams en Lima? La segunda presentación de Robbie Williams en Lima fue cancelada luego de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura del Arena 1. La autoridad señaló deficiencias relacionadas con la organización, las rutas de evacuación, las salidas y los accesos peatonales del recinto.

La cancelación se produjo después de la primera presentación de Robbie Williams en Lima, tras la cual las autoridades municipales realizaron observaciones sobre aspectos vinculados con la evacuación y los accesos del Arena 1. La situación generó incertidumbre entre los fanáticos que tenían entradas para la segunda fecha del artista británico.

Tras confirmarse que el concierto no se realizaría, la atención también se centró en las medidas que adoptarán los organizadores para los asistentes afectados. En esta cobertura podrás conocer las novedades sobre una eventual devolución del dinero de las entradas, los pronunciamientos de las autoridades y las reacciones de los seguidores de Robbie Williams.

La Municipalidad de San Miguel se pronuncia

La Municipalidad de San Miguel cancela segundo show de Robbie Williams.

"La Municipalidad Distrital de San Miguel expresa su más enérgico rechazo ante la falta de previsión y las deficiencias advertidas en la organización y seguridad del concierto del artista Robbie Williams, realizado el 23 de septiembre del 2026, en el recinto denominado Arena 1, por parte de la empresa promotora", expresaron en el escrito difundido en sus redes oficiales.

Ante las molestias que pueda generar la radical decisión de la Municipalidad de San Miguel, la autoridad del distrito recalcó que si bien ellos promueven las expresiones culturales, artísticas y de entretenimiento, pesa más la seguridad de los asistentes y la tranquilidad de sus vecinos. "Constituyen principios no negociables", recalcó.