Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Espectáculos

Robbie Williams en Lima EN VIVO: últimas noticias tras la cancelación de su segundo concierto en Arena 1

Sigue EN VIVO las últimas noticias sobre Robbie Williams en Lima tras la cancelación de su segundo concierto en Arena 1, las medidas anunciadas y reacciones de los fans.

Robbie Williams EN VIVO: últimas noticias, reacciones y medidas tras cancelación de su segundo concierto en Lima
Robbie Williams EN VIVO: últimas noticias, reacciones y medidas tras cancelación de su segundo concierto en LimaAndina
Por
google iconLa República en Google

El segundo concierto de Robbie Williams en Lima fue cancelado luego de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura del Arena 1 por observaciones relacionadas con las condiciones de seguridad del recinto. La medida impidió que el cantante británico realizara una nueva presentación ante sus seguidores en la capital peruana. Sigue EN VIVO las últimas noticias, comunicados oficiales y medidas anunciadas tras la cancelación del show.

Robbie Williams EN VIVO: últimas noticias, reacciones y medidas tras cancelación de su segundo concierto en Lima

20:04
24/9/2026

Robbie Williams llega a su hotel y canta a sus fans

Después de la cancelación de su concierto en Perú el gran Robbie Williams llega a su hotel y canta a capela Angels acompañado de una guitarra y su equipo, un grande

20:02
24/9/2026

Fans de Robbie Williams reaccionan tras la cancelación del concierto

Seguidores de Robbie Williams expresaron su malestar y preocupación luego de conocerse la cancelación de su segunda presentación en Lima. Algunos fanáticos incluso se acercaron al hotel donde se hospedaba el cantante británico tras confirmarse que el espectáculo no se realizaría.

19:59
24/9/2026

¿Por qué se canceló el segundo concierto de Robbie Williams en Lima?

La segunda presentación de Robbie Williams en Lima fue cancelada luego de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura del Arena 1. La autoridad señaló deficiencias relacionadas con la organización, las rutas de evacuación, las salidas y los accesos peatonales del recinto.

La cancelación se produjo después de la primera presentación de Robbie Williams en Lima, tras la cual las autoridades municipales realizaron observaciones sobre aspectos vinculados con la evacuación y los accesos del Arena 1. La situación generó incertidumbre entre los fanáticos que tenían entradas para la segunda fecha del artista británico.

Tras confirmarse que el concierto no se realizaría, la atención también se centró en las medidas que adoptarán los organizadores para los asistentes afectados. En esta cobertura podrás conocer las novedades sobre una eventual devolución del dinero de las entradas, los pronunciamientos de las autoridades y las reacciones de los seguidores de Robbie Williams.

La Municipalidad de San Miguel se pronuncia

La Municipalidad de San Miguel cancela segundo show de Robbie Williams.

La Municipalidad de San Miguel cancela segundo show de Robbie Williams.

"La Municipalidad Distrital de San Miguel expresa su más enérgico rechazo ante la falta de previsión y las deficiencias advertidas en la organización y seguridad del concierto del artista Robbie Williams, realizado el 23 de septiembre del 2026, en el recinto denominado Arena 1, por parte de la empresa promotora", expresaron en el escrito difundido en sus redes oficiales.

Ante las molestias que pueda generar la radical decisión de la Municipalidad de San Miguel, la autoridad del distrito recalcó que si bien ellos promueven las expresiones culturales, artísticas y de entretenimiento, pesa más la seguridad de los asistentes y la tranquilidad de sus vecinos. "Constituyen principios no negociables", recalcó.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de Lima se pronuncia tras perder arbitraje y asegura que ha pedido nulidad ante la Corte Americana

Excongresista Joaquín Ramírez es captado besando a Sheyla Rojas pese a no confirmar su relación

Robbie Williams sorprende a sus fans en su hotel y da breve show tras cancelarse su concierto en Lima

Espectáculos

Excongresista Joaquín Ramírez es captado besando a Sheyla Rojas pese a no confirmar su relación

Mauricio Mesones, Amen, No Recomendable y más agrupaciones serán parte de la primera edición del Lima Éterea Festival

Municipalidad de San Miguel suspende segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1 por falta de seguridad y desorden en las salidas

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Municipalidad de Lima se pronuncia tras perder arbitraje y asegura que ha pedido nulidad ante la Corte Americana

Presentan formalmente la moción de censura contra el ministro César Astudillo por crisis de inseguridad

Municipalidad de Lima pierde arbitraje y podría enfrentar un pago de más de US$ 300 millones