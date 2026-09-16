Patricio Guzmán (1946-2026): memoria y política

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El documentalista chileno Patricio Guzmán falleció este martes 15 de septiembre en un hospital de París a causa de un paro respiratorio. Tenía 85 años y era el director documental más importante de América Latina. Se trata, bajo todo punto de vista, de una gran pérdida para el cine latinoamericano.

Se fue, del mismo modo, un faro, un guía para muchísimos documentalistas de América Latina y el Caribe. Si hoy somos testigos de una producción documental que explora la política y la memoria, y sus implicancias en la sociedad, se debe en gran medida a Guzmán, que ha sido un paradigma de muchos de ellos.

De su obra, destaquemos La batalla de Chile, título de su trilogía en la que hallamos tres documentales: La insurrección de la burguesía (1975), El golpe de Estado (1976) y El poder popular (1979). El hilo conductor de esta trilogía es el colapso de la democracia en Chile y el camino hacia el golpe de Estado de 1973. Guzmán vivió esos momentos de opresión con la llegada de Augusto Pinochet al poder. A saber, estuvo detenido 15 días en el Estadio Nacional de Santiago y fue sometido a tortura psicológica. La dictadura militar tenía una fijación con Guzmán porque había apoyado la candidatura y el gobierno de Salvador Allende con lo mejor que sabía hacer: cine documental. Al respecto, pensemos en su primer trabajo, El primer año (1971), dedicado a los primeros 12 meses del gobierno de Salvador Allende, en el que destacaba las reformas propuestas por el presidente (elegido democráticamente) y su partido Unidad Popular, como la reforma agraria y la nacionalización del cobre. Por lo expuesto, se deduce que Guzmán era una figura sumamente incómoda para la dictadura militar.

Guzmán fue político sin usar un discurso político. Su política era su cine. Salió libre de su detención de 15 días debido a que no existía en él una militancia política formal. Ni bien salió en libertad, viajó primero a Cuba y luego a Europa, fijando después su residencia permanente en Francia, en donde residió más de 40 años. Pero cuando salió de Chile tuvo que camuflar los rollos de su trilogía. Para tal propósito, recibió la ayuda del embajador de Suecia en Chile. Las películas de su trilogía fueron estrenadas en festivales de cine y recién pudieron ser exhibidas en Chile en 1997. La manera en que salvó los rollos de 'La batalla de Chile' representa toda una odisea, una muestra no solo de su amor por el cine, sino también porque era consciente de que debía cuidar una memoria. La memoria es el elemento que toda dictadura pretende borrar o acomodar a su narrativa. Eso lo sabía muy bien Guzmán y no dudó en poner su vida en peligro con tal de preservar lo que él consideraba una memoria histórica, en especial para las futuras generaciones. Esta actitud lo posiciona como un visionario.

La vigencia y actualidad

Guzmán hizo más documentales y algunos trabajos de ficción. En su trayectoria recibió premios importantes, como el Oso de Plata de la Berlinale por 'El botón de nácar' en 2015 o el Premio Goya a mejor película iberoamericana por 'Mi país imaginario' en 2022. Se trata de galardones relevantes, pero ninguno tan significativo como el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de 2023, que le otorgó su propio país.

El director falleció en un contexto mundial peculiar. Los movimientos radicales han apuntado a acomodar la memoria a discursos que no guardan relación con la verdad histórica. Contra ese tipo de manipulación luchó Guzmán toda su vida y el cine fue su arma para preservar lo que pasó. Se le admira y respeta por la calidad de su cine, pero también hay que destacar que nunca fue un demagogo. Lo suyo era la acción. Su poética está signada por la coherencia.

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Dato.

'La batalla de Chile' está disponible en Mubi.