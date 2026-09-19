Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Mundo

Macron ordena "un plan para proteger" infraestructuras críticas de Francia ante los ataques híbridos rusos en Europa

La decisión surge tras un encuentro en el Palacio del Elíseo y responde al incremento de amenazas atribuidas a Rusia en Europa. Macron destaca la necesidad de intensificar la vigilancia en Francia.

El mandatario advirtió que Francia mantendrá su apoyo a Ucrania. Foto: AFP.
El mandatario advirtió que Francia mantendrá su apoyo a Ucrania. Foto: AFP.
google iconLa República en Google

El presidente francés Emmanuel Macron ordenó al Gobierno elaborar un plan para reforzar la protección de las infraestructuras críticas y de las instalaciones más sensibles de la industria de defensa frente a posibles ataques con drones y ciberataques rusos. El anuncio se produjo después de una reunión en el Palacio del Elíseo con dirigentes políticos y aspirantes a sucederlo en las elecciones de 2027.

La figura europea justificó la decisión por el deterioro del escenario de seguridad en la región y por el aumento de las operaciones que París atribuye a Moscú. En declaraciones a la prensa tras el encuentro, afirmó: “La naturaleza de la agresividad rusa y de las amenazas en Europa cambia”.

Video destacado

LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El mandatario añadió que “en estas últimas semanas, la amenaza, en particular la amenaza híbrida rusa hacia los europeos y hacia Francia, se intensificó”. Por ello, pidió preparar medidas para proteger instalaciones y elevar la vigilancia en todo el territorio.

Puedes ver

Trump afirma que EE. UU. obtiene el “control permanente” de la seguridad de Groenlandia tras un acuerdo con Dinamarca

lr.pe

“Esto no quedará sin respuesta”

La advertencia de Macron no se limitó a la protección interna. El presidente aseguró que Francia mantendrá su respaldo a Ucrania pese a las acciones que atribuye a Rusia y advirtió que París no se intimidará ante eventuales ataques encubiertos.

“Esto no quedará sin respuesta”, declaró durante su comparecencia. Según el líder frances, el propósito de estas operaciones sería intimidar a los países europeos y debilitar su apoyo a Kiev. Sin embargo, sostuvo que el efecto será contrario: “No nos dejamos intimidar, porque sabemos que lo que está en juego hoy en Ucrania es nuestra seguridad”.

Entre los episodios que explican el aumento de la preocupación francesa figura el incidente registrado en el aeropuerto de Leipzig, Alemania, donde fue localizado un dron con explosivos cerca de un avión de carga utilizado para transportar material hacia Ucrania. Un robot artificiero retiró el detonador antes de que el artefacto explotara.

El caso fue citado por Macron durante su encuentro con los líderes políticos como ejemplo de la evolución de las amenazas. Por su parte, medios internacionales mencionaron incidentes con drones no identificados en Alemania, Dinamarca y Lituania, además de advertencias procedentes de Polonia sobre una posible intensificación de las operaciones híbridas rusas.

Seguridad y elecciones de 2027

La reunión celebrada en el Elíseo tuvo también una dimensión política. Macron convocó a dirigentes y candidatos presidenciales para trasladarles evaluaciones sobre el deterioro de la situación internacional y sus posibles consecuencias para Francia.

Participaron, entre otros, Édouard Philippe, Gabriel Attal y Jordan Bardella, mientras que Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon no asistieron, según el material proporcionado.

Macron, por su parte, aseguró que asumirá hasta las próximas elecciones un papel de "garante", aunque evitó presentarse como árbitro de las fuerzas políticas.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

A 660 km de profundidad bajo la corteza terrestre: una reserva contiene más agua que todos los océanos juntos

Arqueólogos hacen un nuevo descubrimiento precolombino: una red perdida de caminos bajo los bosques cerca de Machu Picchu

En 1940 este país de América Latina tenía bosques en el 75% de su territorio: ahora ha conseguido recuperarlos con una fórmula que frenó la tala y premió a quienes los conservaron

Mundo

En 1940 este país de América Latina tenía bosques en el 75% de su territorio: ahora ha conseguido recuperarlos con una fórmula que frenó la tala y premió a quienes los conservaron

Donald Trump anuncia acuerdo con Dinamarca que otorga la presencia militar permanente de Estados Unidos en Groenlandia

EE. UU. introdujo este árbol para proteger sus ríos hace 200 años: ahora ocupa miles de hectáreas y hasta usan escarabajos para combatirlo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José Tangherlini jura como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Rafael Rey