Macron ordena "un plan para proteger" infraestructuras críticas de Francia ante los ataques híbridos rusos en Europa

El presidente francés Emmanuel Macron ordenó al Gobierno elaborar un plan para reforzar la protección de las infraestructuras críticas y de las instalaciones más sensibles de la industria de defensa frente a posibles ataques con drones y ciberataques rusos. El anuncio se produjo después de una reunión en el Palacio del Elíseo con dirigentes políticos y aspirantes a sucederlo en las elecciones de 2027.

La figura europea justificó la decisión por el deterioro del escenario de seguridad en la región y por el aumento de las operaciones que París atribuye a Moscú. En declaraciones a la prensa tras el encuentro, afirmó: “La naturaleza de la agresividad rusa y de las amenazas en Europa cambia”.

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El mandatario añadió que “en estas últimas semanas, la amenaza, en particular la amenaza híbrida rusa hacia los europeos y hacia Francia, se intensificó”. Por ello, pidió preparar medidas para proteger instalaciones y elevar la vigilancia en todo el territorio.

“Esto no quedará sin respuesta”

La advertencia de Macron no se limitó a la protección interna. El presidente aseguró que Francia mantendrá su respaldo a Ucrania pese a las acciones que atribuye a Rusia y advirtió que París no se intimidará ante eventuales ataques encubiertos.

“Esto no quedará sin respuesta”, declaró durante su comparecencia. Según el líder frances, el propósito de estas operaciones sería intimidar a los países europeos y debilitar su apoyo a Kiev. Sin embargo, sostuvo que el efecto será contrario: “No nos dejamos intimidar, porque sabemos que lo que está en juego hoy en Ucrania es nuestra seguridad”.

Entre los episodios que explican el aumento de la preocupación francesa figura el incidente registrado en el aeropuerto de Leipzig, Alemania, donde fue localizado un dron con explosivos cerca de un avión de carga utilizado para transportar material hacia Ucrania. Un robot artificiero retiró el detonador antes de que el artefacto explotara.

El caso fue citado por Macron durante su encuentro con los líderes políticos como ejemplo de la evolución de las amenazas. Por su parte, medios internacionales mencionaron incidentes con drones no identificados en Alemania, Dinamarca y Lituania, además de advertencias procedentes de Polonia sobre una posible intensificación de las operaciones híbridas rusas.

Seguridad y elecciones de 2027

La reunión celebrada en el Elíseo tuvo también una dimensión política. Macron convocó a dirigentes y candidatos presidenciales para trasladarles evaluaciones sobre el deterioro de la situación internacional y sus posibles consecuencias para Francia.

Participaron, entre otros, Édouard Philippe, Gabriel Attal y Jordan Bardella, mientras que Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon no asistieron, según el material proporcionado.

Macron, por su parte, aseguró que asumirá hasta las próximas elecciones un papel de "garante", aunque evitó presentarse como árbitro de las fuerzas políticas.