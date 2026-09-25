Turquía vs Francia EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 la UEFA Nations League
El enfrentamiento por la primera jornada de la UEFA Nations League entre las selecciones de Turquía y Francia se disputará en el estadio Kocaeli Stadyumu.
Turquía vs Francia EN VIVO juegan HOY viernes 25 de septiembre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo en el estadio Kocaeli Stadyumu, con transmisión por TV a cargo del canal Disney+ Premium. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo, la selección de Turquía recibe a Francia en el inicio de la Liga de Naciones. En cuanto al conjunto francés, debuta de la mano de Zinedine Zidane. Tengamos en cuenta que los galos llegan a este duelo tras haber sido eliminados en semifinales del certamen mundialista y, posteriormente, cayeron en el partido por el tercer lugar ante Inglaterra.
Horarios por país del partido Turquía vs Francia
El duelo entre Turquía y Francia se disputará este viernes 25 de septiembre, desde las 1.45 p. m. (hora peruana).
- Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
- Perú vs Estados Unidos: fecha, hora y canal confirmado del primer amistoso de la selección en fecha FIFA
- Costa Rica, México: 12.45 p. m.
- Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
Canal para ver Turquía vs Francia
El partido entre Turquía y Francia, por la UEFA Nations League, será transmitido por la señal de Disney+ Premium.
Estadio donde se juega el Turquía vs Francia
Turquía y Francia disputarán este encuentro en el estadio Kocaeli Stadyumu. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 34.000 espectadores.
Pronóstico de Turquía vs Francia
Las principales casas de apuestas dan como favorita a Francia sobre Turquía.
- Betsson: gana Turquía (6,80), empate (4,55), gana Francia (1,43)
- Betano: gana Turquía (6,60), empate (4,85), gana Francia (1,45)
- Bet365: gana Turquía (7,00), empate (5,00), gana Francia (1,42)
- 1XBet: gana Turquía (7,50), empate (4,90), gana Francia (1,44)
- Caliente: gana Turquía (6,75), empate (5,00), gana Francia (1,44)
- Doradobet: gana Turquía (6,50), empate (4,75), gana Francia (1,45).
Alineaciones Turquía vs Francia: posibles formaciones
- Turquía: Cakir; Celik, Kabak, Bardakci, Elmali; Ozcan, Yuksek; Uzun, Akturkoglu, Güler y Yilmaz.
- Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Diouf; Camavinga, Rabiot; Olise, Doué, Cherki y Mbappé.
Últimos partidos de Turquía
- Turquía 3-2 Estados Unidos | 25.06.26
- Turquía 0-1 Paraguay | 19.06.26
- Australia 2-0 Turquía | 13.06.26
- Venezuela 1-2 Turquía | 6.06.26
- Turquía 4-0 Macedonia del Norte | 1.06.26
Últimos partidos de Francia
- Francia 4-6 Inglaterra | 18.07.26
- Francia 0-2 España | 14.07.26
- Francia 2-0 Marruecos | 9.07.26
- Paraguay 0-1 Francia | 4.07.26
- Francia 3-0 Suecia | 30.06.26