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El papa León XIV cuestiona a quienes dicen "arrodillarse ante el Señor", pero desprecian "al hermano”

El sumo pontífice afirmó durante una misa con más de un millón de asistentes en Madrid que la fe cristiana no puede separarse del respeto hacia los demás.

El papa León XIV, durante su misa en la Plaza de Cibeles, subrayó la importancia de una fe activa que respete a los demás y se comprometa con el bien común
El papa León XIV, durante su misa en la Plaza de Cibeles, subrayó la importancia de una fe activa que respete a los demás y se comprometa con el bien común | Foto: composición LR/AFP
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El papa León XIV lanzó uno de los mensajes más contundentes de su visita a España al advertir que la fe cristiana no debe separarse del respeto hacia los demás. Durante la misa del Corpus Christi celebrada en la Plaza de Cibeles de Madrid, afirmó que “nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano” ante una multitud que superó el millón de asistentes, según distintas estimaciones.

El sucesor de Francisco insistió en que los creyentes están convocados a participar activamente en la vida pública y en la construcción del bien común. “Nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común”, expresó Robert Prevost, nombre de nacimiento del pontífice. Además, subrayó que la religiosidad no puede convertirse en una tradición vacía ni en “un museo del pasado que visitar”, sino en “una escuela de fe de la que beber también hoy”.

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Una multitud histórica acompañó al papa en Madrid

La celebración reunió a una de las mayores concentraciones religiosas de los últimos años en la capital española. Desde primeras horas de la madrugada, miles de fieles ocuparon las calles del centro para participar en la eucaristía presidida por León XIV. Entre los asistentes estuvieron los reyes Felipe VI y Letizia, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis Martínez-Almeida y diversas autoridades nacionales y regionales.

Asimismo, la misa marcó la primera gran celebración multitudinaria del papa en territorio español. Tras la ceremonia, encabezó la tradicional procesión del Corpus. El evento movilizó un amplio dispositivo logístico y de seguridad, mientras decenas de pantallas gigantes permitieron seguir el evento a quienes no lograron acceder a las inmediaciones del altar instalado frente a la emblemática fuente de Cibeles.

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León XIV pide una fe activa y comprometida con los pobres

Buena parte de la homilía estuvo dedicada a recordar que la práctica religiosa debe traducirse en acciones concretas a quienes más sufren. En este sentido, señaló que Cristo se identifica con “los pobres, los abatidos, los que están solos y desamparados”, y pidió que la eucaristía no quede reducida a una experiencia privada.

“No se trata únicamente de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar nosotros mismos del egoísmo, de la indiferencia y de una fe cómoda y privada”, afirmó. El líder de la Iglesia católica, además, animó a los fieles a responder a los desafíos actuales desde la solidaridad y la cercanía con quienes atraviesan situaciones difíciles. Su mensaje mantuvo la línea mostrada durante actividades previas relacionadas con Cáritas, la migración y los sectores más vulnerables.

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Preparan reunión con víctimas de abusos

La agenda de León XIV en España incluye uno de los encuentros más sensibles de su visita. El lunes 8 de mayo se reunirá en la Nunciatura de Madrid con víctimas de abusos en la Iglesia, según confirmaron fuentes cercanas a la organización del viaje.

El encuentro tendrá lugar después de varias actividades institucionales y pastorales. Sin embargo, algunas asociaciones de afectados criticaron no haber sido convocadas formalmente y anunciaron movilizaciones para reclamar una participación más amplia. Durante el vuelo con destino a Madrid, el Pontífice reconoció que los abusos constituyen “una llaga todavía abierta”, una cuestión que también ocupará parte de su estancia antes de continuar su recorrido hacia Barcelona, donde celebrará una misa en la Sagrada Familia, y posteriormente a Canarias, etapa final de su viaje.

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