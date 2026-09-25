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Deportes

Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los torneos europeos y campeonatos sudamericanos.

Francia, Perú e Italia juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: UEFA/Juegos Suramericanos/composición LR
Francia, Perú e Italia juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: UEFA/Juegos Suramericanos/composición LR
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Los partidos de este viernes 25 de septiembre incluyen encuentros en los distintos torneos europeos y sudamericanos en una semana donde las selecciones están jugando a nivel mundial por la fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este viernes continúa la UEFA Nations League. Entre los partidos más destacados están los duelos Italia vs Bélgica y Turquía vs Francia por la primera fecha del certamen. En los Juegos Suramericanos, Perú enfrentará a Chile en un duelo que definirá qué selección se quedará con la medalla de bronce. De igual forma, en el medio local se disputarán encuentros en la Liga 2 y Liga Femenina.

Puedes ver

Medallero de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana

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Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Binacional vs Academia Cantolao
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • ADA Jaén vs Llacuabamba
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Comerciantes vs Sport Huancayo 2
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Carlos Mannucci vs San Martín
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

  • Killas vs Flamengo FBC
  • Hora: 10.30 a. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de los Juegos Suramericanos HOY

  • Perú vs Chile
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: Movistar Deportes
  • Paraguay vs Argentina
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Movistar Deportes

Partidos de la UEFA Nations League HOY

  • Georgia vs Irlanda del Norte
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Armenia vs Letonia
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Italia vs Bélgica
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Turquía vs Francia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Hungría vs Ucrania
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Polonia vs Bosnia-Herzegovina
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Suecia vs Rumanía
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Montenegro vs Chipre
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto
  • Hora: 6.10 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Once Caldas vs Atlético Bucaramanga
  • Hora: 8.15 p. m.
  • Canal: Win Sports

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