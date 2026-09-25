Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los torneos europeos y campeonatos sudamericanos.
Los partidos de este viernes 25 de septiembre incluyen encuentros en los distintos torneos europeos y sudamericanos en una semana donde las selecciones están jugando a nivel mundial por la fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este viernes continúa la UEFA Nations League. Entre los partidos más destacados están los duelos Italia vs Bélgica y Turquía vs Francia por la primera fecha del certamen. En los Juegos Suramericanos, Perú enfrentará a Chile en un duelo que definirá qué selección se quedará con la medalla de bronce. De igual forma, en el medio local se disputarán encuentros en la Liga 2 y Liga Femenina.
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Binacional vs Academia Cantolao
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- ADA Jaén vs Llacuabamba
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Comerciantes vs Sport Huancayo 2
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Carlos Mannucci vs San Martín
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Killas vs Flamengo FBC
- Hora: 10.30 a. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de los Juegos Suramericanos HOY
- Perú vs Chile
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Movistar Deportes
- Paraguay vs Argentina
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Movistar Deportes
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Georgia vs Irlanda del Norte
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Armenia vs Letonia
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Italia vs Bélgica
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Turquía vs Francia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Hungría vs Ucrania
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Polonia vs Bosnia-Herzegovina
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Suecia vs Rumanía
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Montenegro vs Chipre
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto
- Hora: 6.10 p. m.
- Canal: Win Sports
- Once Caldas vs Atlético Bucaramanga
- Hora: 8.15 p. m.
- Canal: Win Sports