Partidos de hoy, viernes 25 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de este viernes 25 de septiembre incluyen encuentros en los distintos torneos europeos y sudamericanos en una semana donde las selecciones están jugando a nivel mundial por la fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este viernes continúa la UEFA Nations League. Entre los partidos más destacados están los duelos Italia vs Bélgica y Turquía vs Francia por la primera fecha del certamen. En los Juegos Suramericanos, Perú enfrentará a Chile en un duelo que definirá qué selección se quedará con la medalla de bronce. De igual forma, en el medio local se disputarán encuentros en la Liga 2 y Liga Femenina.

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Binacional vs Academia Cantolao

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Bicolor+

ADA Jaén vs Llacuabamba

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Comerciantes vs Sport Huancayo 2

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Bicolor+

Carlos Mannucci vs San Martín

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

Killas vs Flamengo FBC

Hora: 10.30 a. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de los Juegos Suramericanos HOY

Perú vs Chile

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Movistar Deportes

Paraguay vs Argentina

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Movistar Deportes

Partidos de la UEFA Nations League HOY

Georgia vs Irlanda del Norte

Hora: 11.00 a. m.

Canal: ESPN

Armenia vs Letonia

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Italia vs Bélgica

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Turquía vs Francia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Hungría vs Ucrania

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Polonia vs Bosnia-Herzegovina

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Suecia vs Rumanía

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Montenegro vs Chipre

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY