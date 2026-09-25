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Alfonso López Chau sobre moción de censura contra ministro Astullido: "Hay que pensar en el país"

El líder de Ahora Nación afirmó que su bancada todavía no definió si respaldará la salida del titular del Interior. La iniciativa parlamentaria cuestiona la gestión de César Astudillo ante el aumento de homicidios y la crisis de inseguridad ciudadana.

López Chau señaló que su bancada revisará la moción de censura contra César Astudillo. Foto: composición LR
López Chau señaló que su bancada revisará la moción de censura contra César Astudillo. Foto: composición LR
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El líder y senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, sostuvo que su bancada todavía no tomó una decisión sobre la moción de censura contra César Astudillo, ministro del Interior. Al ser consultado por la postura de su agrupación, afirmó que primero deben evaluar la situación. "Ahora Nación no hemos tomado una decisión en ese sentido. Hay que pensar en el país", declaró.

López Chau también explicó qué tendría que ocurrir, desde su perspectiva, para que una censura contra un ministro tenga sustento. Afirmó que la medida correspondería cuando un integrante del Ejecutivo reconozca “errores estructurales flagrantes, escandalosos”. A la vez, recordó que el Gobierno de Keiko Fujimori lleva tres meses de gestión.

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La postura del líder de Ahora Nación deja pendiente el respaldo de su bancada a la iniciativa contra el titular del Ministerio del Interior. La moción fue admitida a trámite luego de alcanzar las 33 firmas reglamentarias. El documento fue impulsado por parlamentarios que cuestionan la respuesta del sector frente a los problemas de seguridad.

Entre los argumentos expuestos figuran el incremento de homicidios y los cuestionamientos a las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior frente a la inseguridad ciudadana. El documento citó que hasta agosto de 2026 se registraron 1.499 homicidios.

Además, incluyó el caso de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como 'La China Polo', quien fue asesinada a balazos durante una actividad de campaña en Caraz, nueve días después de denunciar públicamente que había recibido amenazas de muerte.

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