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Buscan voluntarios extranjeros para trabajar 4 horas al día en la Patagonia: ofrecen alojamiento, comidas y transporte gratis

Las postulaciones están abiertas hasta febrero. Los interesados deben tener entre 21 y 32 años, hablar inglés y gestionar su viaje y visado.

Un glamping en Torres del Paine busca voluntarios extranjeros para unirse a su equipo en la Patagonia chilena. La oportunidad incluye hospedaje y trabajo en un entorno natural único.
Un glamping en Torres del Paine busca voluntarios extranjeros para unirse a su equipo en la Patagonia chilena. La oportunidad incluye hospedaje y trabajo en un entorno natural único. | Composición LR/Worldpackers
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Un glamping ubicado cerca del Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia austral de Chile, busca viajeros extranjeros para sumarse temporalmente a su personal. Esta iniciativa une labores cotidianas con el alojamiento en un enclave natural icónico de Sudamérica, según la oferta publicada en Worldpackers.

El hospedaje opera en la provincia de Última Esperanza, perteneciente a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El territorio destaca por sus imponentes macizos de granito, campos de hielo y 17 ecosistemas diversos que proyectan este refugio protegido hacia el turismo mundial, de acuerdo con la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf).

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Los beneficios en el glamping en la Patagonia chilena incluyen alojamiento, alimentación diaria y acceso a internet. Foto: Worldpackers

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¿Qué requisitos y tareas exige el voluntariado en un glamping de la Patagonia?

Esta oportunidad internacional exige cuatro horas diarias de apoyo en tareas como limpieza de carpas y áreas comunes, orden de habitaciones, auxilio en cocina, recepción de huéspedes, registro de ingresos y gestión ecológica de residuos. Los participantes disfrutan de una jornada semanal de descanso y asumen un compromiso mínimo de tres semanas en las instalaciones.

Las postulaciones están abiertas para personas individuales, parejas o duplas de entre 21 y 32 años con procedencia extranjera. Entre las exigencias indispensables destacan la fluidez en inglés, un nivel básico de español y la contratación de un seguro de viaje personal. La plataforma ofrece fechas disponibles desde septiembre hasta febrero, previa confirmación con el anfitrión.

Los pasajes aéreos, trámites migratorios y visados corren por cuenta del viajero. Aunque el país concede una Permanencia Transitoria de hasta 90 días, ciertos países exigen autorización consular previa. Adicionalmente, esa categoría prohíbe labores retribuidas salvo excepciones, por lo que el Servicio Nacional de Migraciones de Chile advierte que cada interesado debe consultar si este intercambio con beneficios en especie requiere un permiso específico antes de viajar.

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¿Qué beneficios ofrece el voluntariado en la Patagonia cerca de Torres del Paine?

Un complejo turístico en la zona brinda hospedaje en zona de acampada y alimentación completa diaria (desayuno, almuerzo y cena). La estadía incluye además internet de alta velocidad y acceso a duchas con agua tibia, conforme a los detalles compartidos por el anfitrión.

Beneficios para los voluntarios del glamping en la Patagonia chilena. Foto: Worldpackers

Beneficios para los voluntarios del glamping en la Patagonia chilena. Foto: Worldpackers

El programa contempla el traslado inicial hacia el establecimiento. “Te buscaremos cuando llegues y te llevamos a nuestro lugar”, indica la publicación. Sin embargo, Worldpackers aclara que la ayuda no cubre transporte regional interno, boletos hacia Chile, seguro obligatorio ni trámites de visado.

La mayor ventaja reside en la cercanía al área protegida para explorar sus alrededores en las horas libres. Conaf destaca que el parque, declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco en 1978, abarca 227.298 hectáreas y representa un hito turístico del país. No obstante, las excursiones, entradas y movilidades personales corren por cuenta del participante.

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