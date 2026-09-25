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Diputada Uribe respalda censura contra Astudillo: "Falta una estrategia clara contra la inseguridad"

La legisladora del Partido del Buen Gobierno defendió la moción presentada formalmente por Juntos por el Perú que cuestiona al ministro del Interior por los 1.499 homicidios registrados hasta agosto y por el asesinato de la periodista Susy Aponte pese a sus denuncias previas de amenazas.

Diputada Uribe respalda censura contra Astudillo
Diputada Uribe respalda censura contra AstudilloCaptura Canal N
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La legisladora del Partido del Buen Gobierno, Romina Uribe, respaldó la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, y sostuvo que el problema de fondo es la falta de una estrategia clara frente a la criminalidad. "El principal motivo es la inseguridad ciudadana, más del 80% de peruanos tienen miedo de salir a las calles", expresó.

La moción, presentada formalmente ante la Cámara de Diputados por congresistas de Juntos por el Perú y respaldada también por Obras y el Buen Gobierno, cuestiona la conducción del Ministerio del Interior frente al aumento de homicidios y criminalidad. El documento señala que solo hasta agosto se registraron 1.499 asesinatos, un promedio de 6,16 homicidios diarios durante los primeros ocho meses del año.

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Entre sus principales argumentos, la iniciativa también cuestiona las respuestas que Astudillo ofreció durante su interpelación del 17 de septiembre, cuando respondió un pliego de 27 preguntas sobre sicariato, extorsión, homicidios y presupuesto para seguridad sin exponer resultados concretos frente al avance de la criminalidad. Asimismo, incorpora el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte, atacada a balazos en Caraz pese a haber denunciado amenazas contra su vida nueve días antes.

Uribe lamentó además el asesinato de una joven universitaria, atacada tras el robo de su celular cuando regresaba a su vivienda, y pidió que el caso sea investigado con prontitud. La legisladora planteó la necesidad de una estrategia definida contra la criminalidad, mayor presencia policial en las calles y una eventual reforma de la Policía Nacional. “El último miércoles falleció una joven universitaria, regresando a su casa le han robado el celular y la han matado (…) así como esa joven hay muchas personas que tienen miedo", afirmó.

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Descarta que la censura beneficie a los delincuentes

Acerca de los cuestionamientos de quienes sostienen que retirar a Astudillo generaría inestabilidad en el sector y favorecería a los delincuentes, Uribe rechazó esa lectura y remarcó que la ausencia de una estrategia clara es, precisamente, el problema que la censura busca corregir.

La diputada precisó, sin embargo, que la firma de la moción no significa que toda su bancada ya haya definido su voto para el Pleno. "Tenemos que reunirnos como grupo parlamentario", precisó, aunque remarcó que el Partido del Buen Gobierno está alineado con el reclamo ciudadano de medidas urgentes contra la inseguridad.

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