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Sociedad

MTPE ofrece más de 1.800 oportunidades laborales para jóvenes: estas son las empresas y sectores que ofrecen empleo en Lima

El evento, realizado en el Centro de Empleo del MTPE, incluyó servicios gratuitos como orientación laboral y emisión del Certificado Único Laboral (CUL) para facilitar la búsqueda de empleo.

El evento busca conectar a los jóvenes con el mercado laboral formal y adaptarlos a los nuevos desafíos tecnológicos, según el titular del MTPE, Juan Sheput.
El evento busca conectar a los jóvenes con el mercado laboral formal y adaptarlos a los nuevos desafíos tecnológicos, según el titular del MTPE, Juan Sheput.Foto: Difusión
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Más de 1.800 puestos de trabajo fueron puestos a disposición de jóvenes durante la jornada “Mi Primera Chamba”, organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en Lima Metropolitana. La actividad reunió a 36 empresas privadas que participaron con ofertas dirigidas a personas que buscan incorporarse al mercado laboral formal.

La maratón del empleo se realizó en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la sede del MTPE, como parte de las actividades por el Día de la Juventud. Además de acceder a las vacantes, los asistentes recibieron servicios gratuitos destinados a facilitar su preparación para las distintas etapas de una búsqueda de empleo.

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“Mi Primera Chamba”: 36 empresas ofrecen más de 1.800 vacantes laborales en Lima

Las oportunidades laborales estuvieron distribuidas en distintos sectores de la actividad privada. Entre los rubros que concentraron las ofertas se encuentran comercio, seguridad, producción, alimentos y logística, además de puestos vinculados con atención al cliente, limpieza y otros servicios.

El contacto directo con las compañías fue uno de los componentes de la jornada. Los jóvenes pudieron acercarse a los representantes de las empresas participantes para conocer las opciones disponibles y participar en el proceso de búsqueda de una oportunidad laboral formal.

La actividad también estuvo orientada a quienes todavía no cuentan con experiencia suficiente para afrontar un proceso de selección. La propuesta del MTPE buscó acercar a este grupo de jóvenes a empleadores privados y facilitar las herramientas necesarias para iniciar su recorrido en el mercado laboral.

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Jóvenes reciben orientación, CUL y preparación para acceder a puestos de trabajo

La jornada incorporó una ruta de empleabilidad con diferentes servicios. Entre ellos se incluyó la orientación sobre asuntos laborales, la emisión gratuita del Certificado Único Laboral (CUL) y la impresión del currículum vitae, documentos que pueden ser requeridos durante una postulación.

Los participantes también tuvieron acceso a preparación para afrontar procesos de selección. De esta manera, la actividad no se limitó a la presentación de vacantes, sino que incorporó asistencia para que los jóvenes pudieran contar con documentación y herramientas vinculadas a la búsqueda de empleo.

Durante el evento, el titular del MTPE, Juan Sheput, señaló que el sector continuará reforzando las acciones destinadas a facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral. También destacó la necesidad de considerar los cambios asociados con el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial y la robotización.

Según explicó el ministro, la preparación de los jóvenes debe contemplar los nuevos desafíos vinculados con estas transformaciones. La jornada “Mi Primera Chamba” forma parte de las acciones que el MTPE plantea para vincular las capacidades de este grupo con oportunidades laborales en el sector privado formal.

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