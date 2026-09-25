31 legisladores de EE.UU. piden a Rubio que Trump no intervenga en las elecciones presidenciales de Brasil de octubre

Un sondeo de Datafolha publicado el 24 de septiembre registró 40% para Lula y 36% para Flávio Bolsonaro en primera vuelta

Un sondeo de Datafolha publicado el 24 de septiembre registró 40% para Lula y 36% para Flávio Bolsonaro en primera vuelta AFP

Un grupo de 31 legisladores de Estados Unidos, entre ellos el senador Bernie Sanders, pidió al secretario de Estado Marco Rubio que el Gobierno de Donald Trump no intervenga en las elecciones presidenciales de Brasil previstas para octubre. En una carta, los demócratas reclamaron respeto al proceso electoral y al resultado certificado, sin importar qué candidato sea elegido.

Los congresistas expresaron preocupación por las medidas diplomáticas, económicas y políticas adoptadas por Washington hacia Brasil. En el documento mencionaron los aranceles aplicados a productos brasileños, las sanciones contra el juez del Supremo Alexandre de Moraes y otras decisiones que, según los firmantes, podrían afectar la relación bilateral y generar dudas sobre el proceso electoral. También solicitaron al Departamento de Estado explicar los fundamentos legales y las pruebas utilizadas para sancionar al magistrado.

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Lula advierte que Trump "perderá" si interfiere en comicios

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva también ha cuestionado una posible intervención estadounidense en las elecciones de octubre. En agosto afirmó que quería hablar con Trump para pedirle que no se involucrara en los asuntos de Brasil y, en particular, en los comicios.

“Estoy intentando un contacto con él, cara a cara, para decirle que no se meta en los negocios de Brasil, especialmente en las elecciones. Si se meten, van a perder”, declaró Lula en una entrevista.

El mandatario ya había dicho en julio que Estados Unidos podía intentar influir en la elección a favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Flávio, por su parte, negó que su campaña reciba ayuda del Gobierno estadounidense y afirmó que el elector brasileño será quien decida bajo las normas de su país.

Washington sancionó a juez Moraes y bloqueó visado

La carta a Rubio también cuestionó las sanciones de Washington contra Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo que participó en el proceso judicial frente a Jair Bolsonaro. Los legisladores pidieron información sobre la base jurídica de esas medidas.

El documento incluyó además la designación de las bandas brasileñas PCC y Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras y la revocación del visado del embajador de Brasil en Washington entre las acciones que los congresistas consideran parte de la presión de la Administración Trump sobre Brasil.

El escenario electoral aparece estrecho en los últimos datos de Datafolha. El sondeo publicado el 24 de septiembre situó a Lula con 40% de las intenciones de voto en primera vuelta y a Flávio Bolsonaro con 36%. Para una eventual segunda vuelta, registró 47% para Lula y 45% para el senador. La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.