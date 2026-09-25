Obamacare no va más en EE.UU.| Gobierno de Trump anuncia recortes y cancela inscripciones hasta esta fecha: Estos son los afectados

La administración de Donald Trump y JD Vance, vicepresidente de EE.UU., confirmaron que el martes 22 de septiembre se detuvieron las inscripciones a los planes de salud del Obamacare, con la finalidad de ahorrar US$2.200 millones, pues habrían descubierto procesos de inscripción fraudulentos.

Cabe mencionar que esto se da en un año en el que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) cancelaron cerca de 315.000 inscripciones al Obamacare. Se trata de planes que cubrían a más de 760.000 personas.

¿Por qué cancelaron las inscripciones de Obamacare?

De acuerdo con la administración actual, esta cancelación de las 315.000 inscripciones del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, se dio debido a que estas fueron identificadas como no autorizadas o potencialmente fraudulentas luego de una revisión realizada por los CMS y las compañías aseguradoras.

Entre las principales irregularidades, se detectó que la ciudadanía o situación migratoria de varios solicitantes no podían verificarse, de igual manera las solicitudes con información insuficiente y casos en los que habrían inscrito a personas sin su consentimiento.

En este sentido, como consecuencia de las cancelaciones, el CMS calcula que podrían recuperarse alrededor de US$2.200 millones en pagos adelantados del crédito fiscal para las primas, además del subsidio federal utilizado para poder reducir el costo de las pólizas del Marketplace.

Hasta el cierre de esta nota, se reveló que la revisión no ha terminado y Vance indicó que entre 419.000 y 450.000 inscripciones más serán sometidas a verificaciones para establecer si quienes reciben los beneficios cumplen con los requisitos migratorios y económicos correspondientes.

¿Cuáles son las diferencias entre el Medicare, Medicaid y el Obamacare?