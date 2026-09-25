Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¿Se va Astudillo? Presentan moción de censura contra el ministro del Interior | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Sinuano Día, resultado del viernes 25 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta

Resultados de día de la lotería Sinuano del viernes 25 de septiembre en Colombia: consulta aquí el número ganador, el premio mayor y verifica si tu boleto fue el afortunado.

Sinuano Día, resultado del viernes 25 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta
Sinuano Día, resultado del viernes 25 de septiembre de 2026: número ganador y La QuintaSinuano
Por
google iconLa República en Google

El resultado de Sinuano Día del viernes 25 de septiembre de 2026 dejó como número ganador el 4 0 3 8 y La Quinta fue el 8. Consulta los resultados del chance colombiano y revisa las cifras del último sorteo para comprobar tu apuesta.

Resultado de Sinuano Día del 25 de septiembre

Sinuano Día realiza su sorteo durante la jornada y da a conocer un número ganador de cuatro cifras junto con La Quinta. Una vez publicados los resultados oficiales, los jugadores pueden comparar los números con los registrados en su tiquete para verificar su apuesta.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.

AciertosPremio
4 cifras en orden4.500 veces al valor apostado
3 cifras en orden400 veces el valor apostado
2 cifras en orden50 veces el valor apostado
1 cifra en orden5 veces el valor apostado

Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.

¿Dónde se pueden comprar las apuestas del Sinuano?

Los tiquetes del Sinuano pueden adquirirse en puntos autorizados de chance distribuidos en distintas regiones de Colombia.

Asimismo, algunas redes habilitadas ofrecen canales digitales para realizar apuestas de manera segura y dentro del marco legal establecido en el país.

Antes de participar, verifica que el establecimiento esté autorizado para comercializar este tipo de sorteos.


Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sinuano Día, resultado del viernes 25 de septiembre de 2026: número ganador y La Quinta

Este exoplaneta no debería girar así: orbita su estrella al revés y los científicos todavía no encuentran una explicación clara

Gas natural para las regiones: expertos analizarán cómo ampliar su acceso

Mundo

Rusia intensifica ataques contra Kiev y deja cinco muertos mientras Ucrania recibe autorización de fabricar Patriot

Después de 44 años en cautiverio, Sandro deja el zoológico donde vivió desde 1982 y recorre 1.615 kilómetros rumbo a un santuario

El histórico estadio de América Latina que busca ser el segundo más grande del mundo en 2029: recibiría a más de 100.000 espectadores

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Alfonso López Chau sobre moción de censura contra ministro Astullido: "Hay que pensar en el país"

Keiko Fujimori es denunciada por presunta omisión al no vacar a procuradora con proceso penal activo

Testigo confirma que venezolano Luis Obispo disparó en la cabeza a “China Polo”