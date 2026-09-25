Rusia intensifica ataques contra Kiev y deja cinco muertos mientras Ucrania recibe autorización de fabricar Patriot

Al menos cinco personas murieron en nuevos ataques rusos contra la capital ucraniana, entre ellas un adolescente de 14 años

Al menos cinco personas murieron en nuevos ataques rusos contra la capital ucraniana, entre ellas un adolescente de 14 años AFP

Rusia intensificó este viernes sus ataques contra Kiev, donde al menos cinco personas murieron durante una jornada de bombardeos a plena luz del día. Entre las víctimas figura un adolescente de 14 años, quien perdió la vida cuando un dron impactó un edificio residencial. El alcalde Vitali Klitschko informó después de otras cuatro muertes tras el impacto de un aparato no tripulado contra el aparcamiento de un edificio de oficinas.

Los ataques también dejaron decenas de heridos, según los distintos balances difundidos durante la jornada. En uno de los edificios afectados, los apartamentos de los pisos 9 y 10 quedaron ennegrecidos por un incendio. Volodímir Zelenski calificó el ataque contra la vivienda como "absolutamente salvaje y repugnante, carente de toda lógica militar".

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La ofensiva ocurre en un contexto de mayor frecuencia de ataques con drones durante el día. Residentes de la capital describieron una situación que ya forma parte de su vida cotidiana. "Cada mañana, mi despertador es un dron Shahed", señaló Anna, una habitante de 29 años, a Reuters.

Ucrania obtiene licencia de EE. UU. para fabricar Patriot

En medio de la presión sobre la defensa antiaérea, Zelenski confirmó que Donald Trump autorizó a Ucrania a fabricar misiles interceptores para los sistemas Patriot estadounidenses. El mandatario ucraniano dijo que recibió la confirmación durante su encuentro con el jefe de Estado en Nueva York.

Los interceptores PAC-3 son considerados capaces de destruir misiles balísticos rusos, cuya intercepción representa una de las principales dificultades para las defensas ucranianas. Sin embargo, el proyecto no ofrecerá una respuesta inmediata. Zelenski señaló que su país seguirá necesitando misiles fabricados en Estados Unidos y suministros de sus aliados europeos durante los próximos meses.

El mandatario también se reunió con representantes de Raytheon para abordar los detalles de la futura producción.

ArcelorMittal cierra su mayor planta en Ucrania

Los ataques rusos también provocaron un nuevo golpe para la industria siderúrgica de Ucrania. ArcelorMittal anunció el cierre de la producción en su planta de Kryvyi Rih después de cuatro ataques en cinco semanas que causaron daños y la muerte de cinco trabajadores.

"Lamentamos profundamente haber llegado a la conclusión de que ya no podemos operar ArcelorMittal Kryvyi Rih de forma segura", declaró Mauro Longobardo, director ejecutivo de la filial.

La instalación produjo 1,7 millones de toneladas de acero y 7,6 millones de toneladas de mineral de hierro durante 2025. La empresa prevé un cargo por deterioro no monetario de unos 1.000 millones de dólares. La planta emplea a unas 12.500 personas y cuenta con 3.500 contratistas.

UE libera 6.600 millones para ayuda militar a Kiev

Los países de la Unión Europea acordaron otorgar 6.600 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz destinados a respaldar la ayuda militar a Ucrania.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, informó que 900 millones de euros financiarán la misión de asistencia militar de la UE y otros 1.000 millones servirán en las compras conjuntas de equipamiento. Los 4.700 millones restantes corresponden a reembolsos para los Estados miembros.

Zelenski, además, pidió a la Comisión Europea que adelante fondos asignados a 2027. Según explicó, Kiev necesita cerrar durante octubre y noviembre los pedidos de drones, misiles y otros equipos para afrontar enero y febrero.

Putin dice que todas las opciones siguen sobre la mesa

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que las propuestas para resolver la guerra en Ucrania siguen disponibles, aunque señaló que Moscú todavía debe evaluar qué medidas considera convenientes.

"Todas las opciones están sobre la mesa. Todo es posible", declaró Putin ante periodistas rusos. También acusó a Ucrania de realizar ataques contra Moscú y colegios electorales y advirtió que Rusia responderá a esas acciones.

En paralelo, Moscú sostuvo que sus fuerzas atacaron durante la noche instalaciones de la industria de defensa ucraniana, centros logísticos y embarcaciones vinculadas a las fuerzas de Kiev. Rusia niega que sus operaciones tengan como objetivo deliberado a civiles.