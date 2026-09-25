Congresistas de oposición señalan que acuerdo del Escudo de las Américas no fue transparente

Tras conocerse que la adhesión del Perú al Escudo de las Américas tendría también implicaciones económicas, distintas figuras del Congreso expresaron sus críticas a la decisión del país de sumarse a esta iniciativa internacional. Desde la oposición, la decisión del Gobierno de Keiko Fujimori de formar parte de este acuerdo ha sido vista con múltiples críticas.

Nora Llaque, diputada del Partido del Buen Gobierno, consideró que la adhesión del Perú al Escudo de las Américas ha colocado al país en una situación en la que sus decisiones quedan supeditadas a poderes internacionales. La diputada del partido de Jorge Nieto no descartó que esta situación pueda escalar hasta una posible interpelación al ministro Carlos Espá.

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“Estoy en desacuerdo. Con esta firma, Perú se sujeta a intereses foráneos. No estoy de acuerdo. Desde mi punto de vista, la interpelación a Carlos Espá es una posibilidad. En el grupo parlamentario del Partido del Buen Gobierno estamos haciendo varias evaluaciones, entre ellas, esta”, indicó a La República la diputada.

En Obras, el vocero de la bancada, Víctor Piñan, aseguró que el proceso mediante el cual el Perú ingresó a la organización internacional ha sido poco transparente y que los nuevos compromisos en materia económica enturbian aún más este proceso. Al igual que Llaque, Piñan no descartó que desde Obras se proponga una interpelación contra Espá por esta razón.

“Definitivamente, hemos dicho que no estábamos de acuerdo con que el Perú se adhiera al Escudo de las Américas. Primero, había cierto ocultismo. Debería haber total transparencia. No se sabía de qué trataba y se hablaba solo de estrategias militares. Ahora sabemos que implica otros aspectos. Se están confirmando las hipótesis que teníamos al respecto. Nosotros vamos a evaluar como bancada la posibilidad de presentar una interpelación contra el ministro Espá este día lunes”, señaló a este medio.

En el Senado también hay críticas

Para Ruth Luque, de la bancada de Ahora Nación en la Cámara Alta, el ingreso a la organización ha carecido de un proceso adecuado. En conversación con La República, la senadora consideró que el Ejecutivo ha tomado una decisión poco dialogada al unirse a esta iniciativa.

“Yo presenté una moción para que venga en su momento el canciller al Senado. El señor Espá no dijo absolutamente nada, solo dijo que esta responsabilidad recaía en la señora Keiko Fujimori. Preguntamos por presupuestos, límites y el documento sobre el cual se estaba escribiendo. Nada de eso se ha respondido. (…) Aquí el problema central es que se está abusando de una facultad que tiene el Ejecutivo, pasando por encima del Congreso. Y es un acuerdo multilateral que compromete al Perú”.

Luque comparó esta situación con la que vive Chile, país que también se ha unido a la iniciativa internacional y que, en respuesta, ha llamado a la interpelación de su canciller. Consultada sobre si en la bancada se ha hablado de la posibilidad de interpelar a Espá, Luque aseguró que esto todavía no ha sido debatido, pero que, a título personal, convendría tomar en cuenta una eventual censura al ministro por tratarse, a su parecer, de hechos probados.

“La señora Keiko Fujimori ha tomado una decisión individual para incorporarnos a un espacio multilateral donde no le rendirá cuentas a nadie. En mi opinión, esta es una decisión arbitraria que ahora compromete recursos económicos”.

Quien también opinó al respecto fue Flavio Figallo, senador del Partido del Buen Gobierno. Para Figallo, este viraje en la política exterior del Perú podría tener efectos negativos si no se produce luego de un diálogo extenso entre representantes nacionales.

“Parece que estamos transitando de una lógica de libre comercio global hacia otra de alineación geopolítica, donde vinculamos de forma exclusiva nuestro destino al de una sola potencia. Un giro estratégico de esta magnitud requiere absoluta claridad y un debate público profundo; por lo tanto, este acuerdo no puede pasar inadvertido: debe ser precisado, analizado y ratificado de manera obligatoria por la Cámara de Senadores”, indicó a este diario.