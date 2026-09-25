Una compañía estatal china propone una presa inflable en un histórico río de América Latina para regular el caudal y restaurar el espejo de agua en épocas secas. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Una compañía estatal china propone una presa inflable en un histórico río de América Latina para regular el caudal y restaurar el espejo de agua en épocas secas. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Una compañía estatal china propuso implementar una innovadora presa inflable en un histórico río de América Latina para restaurar el espejo de agua en periodos de bajo caudal. La iniciativa abarca una estructura flexible de 42,5 metros de longitud y 2,25 metros de altura diseñada para adaptar su operación según el estado del cauce, según detallaron Luján Hoy e Infocielo.

Este proyecto integra una intervención hidráulica de mayor escala orientada a reemplazar los tradicionales diques fijos por tecnología móvil. Como reportó Hoy Mercedes, la membrana se desplegará sobre un cimiento de hormigón únicamente al requerir la liberación del torrente, mecanismo que conservará la cota hídrica en épocas secas sin generar un bloqueo definitivo ante crecidas severas.

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¿En qué consiste la presa inflable que China propone para un río en América Latina?

Beijing IWHR Corporation (BIC), una firma estatal del país asiático especializada en ingeniería hidráulica, presentó un plan para regular el caudal en la cuenca bonaerense. De acuerdo con Luján Hoy, directivos de la empresa se reunieron con funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, liderado por Gabriel Katopodis, con el fin de evaluar este mecanismo aguas abajo de la ciudad de Luján.

Actualmente, la provincia de Buenos Aires evalúa la propuesta, pero no hay fechas confirmadas para el inicio de la construcción. Foto: Hoy Mercedes

La tecnología contempla una barrera de tejido sintético resistente recubierta de caucho, la cual se ancla a un cimiento de hormigón en el lecho fluvial. La estructura puede inflarse con aire o agua hasta alcanzar aproximadamente 2,25 metros de altura, con una longitud de 42,5 metros. Este diseño busca retener el flujo hídrico durante periodos de escasez sin alterar el comportamiento natural de la corriente.

Frente a un incremento del volumen de agua, el dispositivo se desinfla para posarse sobre la solera, lo que optimiza el paso del sedimento y previene desbordes. Reportes de 'Hoy Mercedes' destacan que este sistema recupera el espejo de agua en épocas de estiaje sin los inconvenientes de los diques rígidos tradicionales, en el marco del proyecto de Adecuación del Tramo Medio que abarca a Mercedes, Pilar, Exaltación de la Cruz, Escobar y Campana.

¿Cuándo iniciaría la construcción de la presa inflable en el río Luján en Argentina?

La provincia de Buenos Aires analiza actualmente una alternativa técnica presentada por Beijing IWHR Corporation para la cuenca media. La difusión de este plan tecnológico no significa una adjudicación formal ni el aval para arrancar los trabajos de campo. El proyecto sigue bajo evaluación técnica e hidráulica provincial, por lo cual no existen fechas confirmadas para el inicio de las maniobras.

El desarrollo integral de la cuenca dispone de financiamiento proveniente de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Pese a dicho respaldo económico internacional, los organismos locales no han publicado un cronograma operativo ni una estimación del plazo de finalización. Las autoridades provinciales señalan que la presentación de la tecnología china no equivale a una adjudicación ni implica que los trabajos hayan sido autorizados para empezar.

El costo definitivo, el esquema contractual y el grado de intervención que tendrá la firma asiática permanecen sin resolución. La viabilidad del sistema depende de las conclusiones que emitan los especialistas territoriales durante la revisión administrativa. Las fuentes locales ratifican que, hasta que esas decisiones sean adoptadas oficialmente, lo confirmado es la existencia de una propuesta técnica para instalar la presa inflable; no que China ya haya recibido autorización para construirla.