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¿Volvieron? Macla Yamada y Emanuel Soriano fueron captados juntos en concierto de Robbie Williams y aumentan rumores de reconciliación

Macla Yamada celebró su cumpleaños en el concierto de Robbie Williams, donde fue vista con su expareja Emanuel Soriano, avivando rumores de reconciliación.

Emanuel Soriano compartió en redes sociales una foto con Macla Yamada durante el evento, felicitándola y avivando especulaciones sobre su relación.
Emanuel Soriano compartió en redes sociales una foto con Macla Yamada durante el evento, felicitándola y avivando especulaciones sobre su relación.Fotos: Instagram/Difusión.
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Macla Yamada celebró la víspera de su cumpleaños en el concierto de Robbie Williams en Arena 1 Park, la noche del miércoles 23 de septiembre, pero lo que llamó la atención es que fue captada con su expareja, el actor Emanuel Soriano, lo que aumentó rumores de que terminó su relación con el argentino Fernando Niño y volvió con el peruano.

Macla Yamada, quien casi se desmaya en el concierto de Bad Bunny, estuvo de cumpleaños el jueves 24 de septiembre y no faltaron las sorpresas. Pero la que más impactó fue que el mismo Emanuel Soriano utilizó sus redes sociales para publicar una foto de ellos juntos disfrutando del concierto de Robbie Williams en Lima. "¡Con la cumpleañera! ¡Feliz vida, Macla! Querida Kiuuuks", expresó.

Emanuel Soriano felicita a Macla Yamada por su cumpleaños.

Emanuel Soriano felicita a Macla Yamada por su cumpleaños. Foto: Instagram.

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¿Macla Yamada y Emanuel Soriano retomaron su relación?

Los rumores de que Macla Yamada, quien caminó junto a Shakira en el Estadio Nacional, y Emanuel Soriano retomaron su relación después de que ambos volvieran a rehacer sus vidas amorosas surgieron el 21 de septiembre, día en que la actriz recibió unas flores amarillas con un par de invitaciones para ir al concierto de Robbie Williams.

"Para Maclita… La historia está llena de grandes conquistas, pero confieso que ninguna me interesa tanto como conquistar una sonrisa tuya. Estas flores amarillas son mi pequeño intento de pasar a la historia contigo. Con cariño E.P.G.", fue la dedicatoria que acompañó al ramo de girasoles.

Al día siguiente, Macla Yamada confirmó que de las dos entradas que recibió, una era para ella y la otra para quien le dio el detalle en el día de las flores amarillas. No todo quedó allí. Este viernes 25 de septiembre, la actriz confirmó que ya no mantiene un romance con Fernando Niño, quien se dio un apasionado beso con Tula Rodríguez, durante una escena de actuación en el set de América TV.

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