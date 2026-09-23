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Este es el ingrediente de cocina que muchos tienen en casa y que puede ayudar a eliminar el sarro del baño: solo necesitas 4 cucharadas

El sarro en el baño, difícil de eliminar, puede tratarse con una efectiva mezcla casera de agua oxigenada y bicarbonato de sodio. Esta solución ayuda a deshacer la acumulación en grifos y azulejos.

Para preparar la pasta, mezcla 4 cucharadas de agua oxigenada con bicarbonato hasta obtener una consistencia adecuada.
Para preparar la pasta, mezcla 4 cucharadas de agua oxigenada con bicarbonato hasta obtener una consistencia adecuada. | Foto: Magnific
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El sarro es una de las manchas más difíciles de eliminar del baño, especialmente cuando se acumula en grifos, azulejos y otras superficies. Sin embargo, existe una mezcla casera que utiliza ingredientes que muchas personas ya tienen en casa.

La preparación combina agua oxigenada y bicarbonato de sodio para formar una pasta que puede aplicarse sobre las zonas afectadas. La receta indica utilizar 4 cucharadas soperas de agua oxigenada y dejar actuar la mezcla durante unos minutos antes de retirarla.

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¿Cómo preparar la mezcla para eliminar el sarro del baño?

Para preparar esta alternativa casera se necesitan 4 cucharadas de agua oxigenada, que deben mezclarse con bicarbonato de sodio en partes iguales hasta conseguir una pasta consistente. La cantidad puede ajustarse según el área que se necesite limpiar.

Una vez preparada, la mezcla debe aplicarse directamente sobre las zonas donde se acumuló el sarro con ayuda de un cepillo de cerdas suaves. Después, se recomienda dejarla actuar durante aproximadamente 15 minutos para luego frotar suavemente la superficie.

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¿Cómo aplicar la mezcla de agua oxigenada y bicarbonato?

Después del tiempo de reposo, es necesario frotar con cuidado las zonas tratadas para ayudar a desprender los residuos minerales acumulados. Finalmente, la superficie debe enjuagarse con agua tibia para retirar los restos de la preparación.

Este método está pensado como un tratamiento ocasional para las acumulaciones más difíciles de sarro, por lo que no se recomienda utilizarlo diariamente. Para el mantenimiento habitual del baño, el texto propone complementar la limpieza con vinagre diluido en agua.

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