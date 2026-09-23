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Científicos eliminaron a peces invasores de 2 lagos montañeses de España: en tan solo 10 meses los anfibios e invertebrados regresaron

La claridad del agua mejoró, permitiendo la recolonización de especies nativas en los sistemas acuáticos.

El Parque Natural del Alto Pirineo es un espacio natural protegido español situado en la provincia de Lérida. Foto: Wikimedia
El Parque Natural del Alto Pirineo es un espacio natural protegido español situado en la provincia de Lérida. Foto: Wikimedia
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Dos lagos de alta montaña del parque natural del Alt Pirineu, en Cataluña, muestran las primeras señales de recuperación tras la eliminación de peces invasores que alteraron su biodiversidad. Diez meses después de la intervención, investigadores detectaron nuevamente anfibios e invertebrados acuáticos en los sistemas de Tres Estanys del Mig y Tres Estanys de Baix, especies que no aparecían en los registros desde 2014.

La intervención tuvo lugar en septiembre de 2025 como parte del proyecto europeo LIFE RESQUE ALPYR. Los especialistas utilizaron rotenona, un piscicida biodegradable, para acabar con los peces del género Phoxinus, introducidos de forma accidental como carnada viva para la pesca recreativa de truchas.

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Unos peces pequeños alteran el ecosistema acuático

Los minnows, nombre común de varias especies del género Phoxinus, poseen una elevada capacidad reproductiva y pueden adaptarse a las condiciones de los lagos pirenaicos. Su presencia modifica las redes alimentarias y afecta a pequeños organismos acuáticos y anfibios. Uno de los principales problemas es su consumo de huevos de anfibios, lo que puede dificultar la reproducción de estas especies.

En Tres Estanys del Mig, los investigadores ya habían probado redes, trampas y pesca eléctrica para reducir la población. Esas medidas permitieron mantenerla bajo control durante varios años, pero no lograron su eliminación total. Por ello, el tratamiento de septiembre de 2025 también sirvió para comprobar si la rotenona podía funcionar en dos lagos conectados.

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El piscicida biodegradable no dejó rastro

La rotenona actúa sobre la respiración de los peces a través de las branquias. Debido a que sus efectos no se limitan a la especie objetivo, el proyecto estableció controles para conocer su permanencia y posible desplazamiento fuera de la zona tratada.

Barend L. van Drooge, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), explicó que los análisis confirmaron una degradación acorde con las previsiones. La sustancia presentó una vida media de entre 10 y 20 días. Además, los especialistas no detectaron restos del compuesto en el río situado aguas abajo de los lagos tratados, lo que indica que permaneció dentro del área de intervención.

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Anfibios e invertebrados regresaron al ecosistema acuático

Las evaluaciones posteriores confirmaron la desaparición de los minnows en Tres Estanys del Mig y Tres Estanys de Baix. Diez meses después, los investigadores también observaron mayor claridad del agua y señales de recuperación de la biodiversidad. Entre los hallazgos destacó el regreso de anfibios e invertebrados acuáticos, ausentes de los registros desde que comenzaron los programas de monitoreo en 2014.

Marc Ventura, investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) y coordinador de LIFE RESQUE ALPYR, señaló que la recuperación avanza con mayor rapidez en Tres Estanys del Mig que en Tres Estanys de Baix y Manhèra. Una posible explicación es el control mecánico previo, que pudo conservar un reservorio de especies nativas en los sedimentos y facilitar su recolonización. Los científicos aclaran que esta hipótesis todavía requiere confirmación.

El proyecto continuará con el seguimiento de los lagos para determinar si estos cambios se mantienen. Los investigadores consideran necesario un monitoreo prolongado antes de establecer el alcance y la duración de la recuperación ecológica.

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