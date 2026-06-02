De campos sin vida a ecosistemas verdes: los parques solares en España que reparan el daño histórico de la agricultura intensiva

Investigaciones en España revelan que los parques solares pueden ser refugios para aves e insectos, contribuyendo a la biodiversidad en lugar de ser espacios estériles. | Foto: Magnific

Investigaciones en España revelan que los parques solares pueden ser refugios para aves e insectos, contribuyendo a la biodiversidad en lugar de ser espacios estériles. | Foto: Magnific

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Durante años, la expansión de los parques solares ha estado rodeada de críticas relacionadas con su impacto sobre el paisaje y la biodiversidad. Sin embargo, nuevas investigaciones realizadas en España y otros países muestran un escenario muy diferente. Lejos de convertirse en espacios estériles, algunas instalaciones fotovoltaicas funcionan como refugios para aves, insectos y otros animales, que encuentran allí condiciones más favorables que en los terrenos agrícolas intensivos que ocupaban anteriormente.

Los resultados han impulsado el concepto de los llamados sistemas conservoltaicos, un modelo que combina la producción de energía renovable con la conservación activa de la naturaleza. Los datos sugieren que, cuando se gestionan adecuadamente, estos espacios pueden contribuir a la recuperación de ecosistemas degradados por décadas de agricultura intensiva.

Los parques solares albergan más biodiversidad que los campos agrícolas vecinos

Un informe de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), respaldado por la consultora ambiental EMAT, analizó diversas plantas solares durante 2025 y encontró un patrón común: dentro de las instalaciones había más especies de aves que en los terrenos agrícolas situados en sus alrededores. En Minglanilla, provincia de Cuenca, se registraron 32 especies dentro de la planta frente a 19 en el exterior. En Revilla Vallejera, Burgos, se contabilizaron 39 especies frente a 34, mientras que en Trujillo, Cáceres, se detectaron 31 especies dentro del recinto y 25 fuera de él.

Entre las aves observadas figuran especies protegidas o con poblaciones en declive, como el alcaraván, el sisón, la carraca, el mochuelo y el cernícalo primilla. La recuperación de la vegetación favorece la presencia de insectos, lo que a su vez atrae a numerosas aves y depredadores naturales, como águilas, halcones, buitres y lechuzas, y crea ecosistemas más completos y diversos.

La clave está en la gestión sostenible del terreno

Los expertos explican que el beneficio ecológico de estos parques no se debe únicamente a la presencia de paneles solares. La diferencia radica en que muchos de estos terrenos antes eran explotaciones agrícolas intensivas sometidas al uso frecuente de pesticidas, herbicidas y labores continuas del suelo. Al transformarse en instalaciones fotovoltaicas, se reduce considerablemente la actividad humana, se elimina el uso de productos químicos y se permite el desarrollo de vegetación natural.

Experiencias internacionales respaldan esta tendencia. En el Reino Unido, investigaciones realizadas en parques solares de East Anglia encontraron una riqueza de aves significativamente superior a la de los cultivos cercanos, especialmente en aquellos espacios con vegetación diversa y setos conservados. En Australia, un estudio sobre 1.700 ovejas merinas reveló que los animales que pastaban entre paneles solares producían lana de mejor calidad gracias al microclima generado bajo las estructuras.

No obstante, los especialistas advierten que estos resultados no aparecen de manera automática. Para que los parques solares favorezcan la biodiversidad, es necesario implementar medidas específicas, como mantener cubiertas vegetales, utilizar especies autóctonas, crear corredores ecológicos y promover el pastoreo extensivo.

El creciente interés por este modelo está transformando el debate sobre la energía solar y demuestra que la producción eléctrica y la conservación ambiental pueden avanzar de forma conjunta cuando existe una planificación adecuada.