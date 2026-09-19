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Ratificación de Trump respecto a las sanciones contra Rusia e Irán cusan la amenaza una “disuasión militar”

Alemania aprueba el endurecimiento de sanciones con la ley y anunció que esto podría afectar las finanzas de la guerra de Rusia en Ucrania.

La normativa permitirá al Ejecutivo estadounidense imponer aranceles que impactan a China e India. Foto: AFP.
La normativa permitirá al Ejecutivo estadounidense imponer aranceles que impactan a China e India. Foto: AFP.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la ley que amplía las sanciones contra Rusia e Irán y autoriza al Ejecutivo a imponer aranceles de hasta 100% a países que compren petróleo y gas rusos. La decisión provocó una advertencia desde Moscú: el exmandatario ruso Dmitri Medvedev sostuvo que la respuesta de Rusia debería incluir una disuasión militar.

La norma, denominada Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, fue aprobada por el Congreso antes de recibir la ratificación de Trump. Entre sus objetivos figuran funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de la denominada flota en la sombra de petroleros utilizada para evadir las restricciones occidentales.

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La legislación no establece automáticamente los nuevos aranceles, sino que concede a Trump la facultad de aplicarlos contra compradores de energía rusa. La medida podría afectar especialmente a China e India, dos de los principales compradores de petróleo y gas de Moscú. India, sin embargo, afirmó el jueves que continuará adquiriendo crudo a través de fuentes diversificadas.

Además de las disposiciones contra Rusia, la ley amplía determinadas sanciones financieras relacionadas con Irán y permite actuar contra entidades que ayuden a Moscú a eludir las restricciones estadounidenses.

El proyecto fue impulsado originalmente como una iniciativa centrada en Rusia, pero las medidas contra Teherán fueron incorporadas durante las negociaciones que permitieron reunir respaldo para su aprobación.

La norma lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio y conocido por su apoyo a Ucrania.

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Alemania respalda el endurecimiento

La aprobación del paquete también fue recibida favorablemente por el Gobierno alemán. El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, señaló en la red social X que la ley representa una fuerte señal a Rusia de que cualquier fuente de ingresos que financie su guerra contra Ucrania podría quedar ahora sujeta a sanciones de EE.UU.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, expresó desde Nueva York su respaldo a la iniciativa y sostuvo que una mayor presión económica podría contribuir a modificar la posición de Putin.

Pistorius también defendió mantener el apoyo militar a Ucrania y afirmó: “Todos sabemos que hay una persona en el mundo que podría poner fin a esta guerra incluso antes del fin de semana, y esa persona se llama Vladímir Putin”.

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