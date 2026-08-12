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Vladimir Putin amenazó con confiscar buques occidentales ante los ataques europeos contra la "flota fantasma" de Rusia

La Unión Europea intensifica medidas contra la flota fantasma rusa, mientras países como Francia y Suecia realizan operaciones contra buques vinculados.

Rusia sostiene que actuará si se sospecha del transporte de mercancías enemigas. Foto: AFP.
Rusia sostiene que actuará si se sospecha del transporte de mercancías enemigas. Foto: AFP.
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El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó con responder contra buques occidentales si países europeos avanzan con la confiscación de embarcaciones rusas y la venta de sus cargamentos. Desde el crucero portamisiles Varyag, frente a la isla de Sajalín, calificó esas medidas de "piratería" y advirtió que Moscú podría actuar "en cualquier lugar" que considere necesario.

La declaración se produce mientras la Unión Europea (UE) intensifica las medidas contra la llamada flota fantasma rusa, una red de embarcaciones utilizada para sortear las sanciones occidentales impuestas tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

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"Si eso se concreta, tendremos que responder de la misma forma", afirmó Putin durante una visita a ejercicios de la Flota del Pacífico. El mandatario sostuvo que la incautación de barcos y mercancías rusas supondría una violación del derecho marítimo internacional y la calificó de "piratería y saqueo".

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Moscú amplía el alcance de su advertencia

Putin no limitó su amenaza a las aguas donde pudieran producirse las incautaciones. Señaló que Rusia respondería "allí donde lo consideremos necesario y apropiado", dejando abierta la posibilidad de acciones en otras regiones marítimas, incluido el Pacífico.

El mensaje recibió respaldo del comandante de la Flota del Pacífico, el almirante Víktor Líina, quien aseguró que la Armada rusa dispone de medios para "detener buques de los países inamistosos y su flota fantasma". El mandatario recorrió el Varyag mientras Rusia realizaba maniobras, según el Kremlin, para la preparación de sus fuerzas navales y protección de sus intereses en Asia-Pacífico.

Europa endurece la presión sobre la flota rusa

Francia, Suecia y Reino Unido, entre otros países, realizaron operaciones contra buques vinculados a esta red. Suecia, además, decidió entregar a Ucrania un carguero interceptado a comienzos de marzo que, según Kiev, transportaba trigo ucraniano procedente de territorios ocupados.

Las nuevas sanciones aprobadas por la UE a finales de julio contemplan medidas destinadas a dificultar las operaciones de estos barcos y abren la posibilidad de vender petróleo y otras mercancías incautadas.

Ante esto, Dmitri Medvédev, subdirector del Consejo de Seguridad de Rusia, también afirmó que Rusia tendría derecho a actuar contra embarcaciones vinculadas a esos países, incluso en aguas neutrales, si existieran motivos para sospechar que transportan mercancías en beneficio del adversario. También advirtió que las operaciones rusas podrían extenderse mucho más allá del mar Negro.

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