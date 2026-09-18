"Su elección y determinación": tras cuatro años, Rusia celebra su primera jornada de elecciones parlamentarias

Rusia inició tres días de votación para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal, en las primeras elecciones parlamentarias celebradas desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Los comicios se desarrollan con el partido Rusia Unida, de Vladímir Putin, como principal fuerza política y sin la participación del único partido que se opone abiertamente a la guerra.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones están convocados a las urnas hasta el domingo en más de 90.000 colegios electorales. También pueden votar ciudadanos rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 centros de votación.

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La jornada comenzó además bajo el impacto de ataques con drones. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó de que más de 350 aparatos dirigidos hacia la capital habían sido derribados desde la tarde del jueves, incluidos 64 en las inmediaciones de Moscú. El Ministerio de Defensa ruso situó en 629 los drones abatidos en distintas partes del país.

En Sochi, las autoridades evacuaron temporalmente a votantes, observadores y miembros de las comisiones electorales debido a una alerta por drones. Tras levantarse la alarma, los 244 colegios electorales de la ciudad reanudaron sus actividades.

Rusia Unida busca mantener el control de la Duma

El partido Rusia Unida intenta conservar la mayoría que mantiene en la Cámara Baja, mientras que las demás formaciones con representación o posibilidades de acceder al Parlamento respaldan en términos generales al Kremlin y su política sobre Ucrania.

Entre ellas figuran el Partido Comunista, el LDPR, Rusia Justa y Gente Nueva. Por su parte, la oposición rusa en el exilio pidió a los ciudadanos contrarios al Kremlin que no boicotearan las elecciones y que votaran contra Rusia Unida. Al mismo tiempo, distintos opositores han denunciado restricciones para competir y un endurecimiento de la represión política.

Christian Wigand, portavoz de la Unión Europea, afirmó que las autoridades rusas han intensificado la represión para excluir a fuerzas de oposición democrática. Un grupo de eurodiputados y opositores rusos en el exilio calificó los comicios de farsa y cuestionó que el futuro Parlamento pueda contar con legitimidad democrática.

La guerra condiciona los comicios

Las elecciones se celebran mientras la guerra en Ucrania entra en su quinto año y los ataques con drones han alcanzado cada vez más territorio ruso. El conflicto también ha aumentado las presiones sobre la economía, con daños a refinerías e instalaciones logísticas y problemas en el suministro de combustible.

Según una encuesta del Centro Levada, el 59% de los rusos respalda el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz. El apoyo a Putin se situó en el 76% en agosto, frente al 87% registrado en septiembre de 2025.

El temor a una nueva movilización militar también forma parte del contexto de los comicios. En 2022, Rusia llamó a filas a 300.000 reservistas, una medida que provocó la salida del país de numerosos hombres en edad militar.

Desde entonces, el Kremlin ha recurrido principalmente al reclutamiento de voluntarios mediante incentivos económicos y otros beneficios. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia podría ordenar una nueva movilización después de las elecciones, una posibilidad que Putin ha rechazado y calificado de absurdo.