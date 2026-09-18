Angelina Jolie lleva 23 años protegiendo un bosque en Camboya: compró 39 hectáreas y ayudó a frenar la caza furtiva de 200 especies
La fundación por la actriz emplea a excazadores como guardabosques y promueve prácticas agrícolas sostenibles. De esta manera también mejora la economía de las comunidades locales.
En 2002, Angelina Jolie llegó a Camboya tras adoptar a su hijo Maddox y comenzó a conocer de cerca los problemas ambientales que afectaban a la región. Entre ellos estaban la tala ilegal, la caza furtiva y el avance de actividades que amenazaban el bosque de Samlaut.
Ante esta situación, la actriz creó la Maddox Jolie-Pitt Foundation (MJP) y compró 39 hectáreas de terreno junto al bosque. Desde allí impulsó acciones para contribuir a la protección del Samlaut Multiple Use Area, un territorio forestal de 60.994 hectáreas ubicado entre Battambang y Pailin.
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¿Cómo logró reducir la caza furtiva e involucrar a la comunidad?
El bosque de Samlaut es uno de los refugios del elefante asiático en el noroeste del país asiático y alberga una gran diversidad de fauna y flora. Para proteger este ecosistema, el proyecto incorporó a habitantes de las comunidades cercanas, muchos de ellos con amplio conocimiento de la selva.
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Una de las medidas más llamativas fue ofrecer trabajo como guardabosques a antiguos cazadores furtivos, quienes recibieron salarios formales y bonos mensuales. La fundación también impulsó prácticas agrícolas sostenibles y capacitó a habitantes locales para convertirse en apicultores, generando nuevas fuentes de ingresos.