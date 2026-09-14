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Fernando Cerimedo permanece aislado en Chonchocoro tras supuestas amenazas y su defensa pide libertad

El exasesor presidencial enfrenta tres procesos legales en Bolivia, incluyendo un caso por enriquecimiento ilícito y acusaciones de feminicidio y violencia doméstica. Su defensa busca revertir la detención preventiva en Chonchocoro.

Fernando Cerimedo está aislado en el penal de Chonchocoro, Bolivia, tras denuncias de amenazas de muerte
Fernando Cerimedo está aislado en el penal de Chonchocoro, Bolivia, tras denuncias de amenazas de muerte | Clarín
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Fernando Cerimedo permanece aislado de otros internos en el penal de Chonchocoro, en Bolivia, después de que su defensa denunciara supuestas amenazas de muerte. Su abogado Ernesto Giraldez afirmó que algunos reclusos lo responsabilizan por los bloqueos de 53 días que precedieron su ingreso al recinto.

La defensa pidió a la administración de Chonchocoro un informe sobre las condiciones de seguridad del exasesor presidencial y sostuvo que la Policía Boliviana debe garantizar su integridad. Giraldez explicó que la separación respondió a un riesgo que, según su versión, podía poner en peligro la vida de su cliente. “Querían victimarlo”, aseveró al medio Red Uno.

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Buscan revertir la detención preventiva

Los abogados analizan dos órdenes de detención preventiva. Una fue dictada el 21 de agosto en Santa Cruz, según la resolución conocida por su defensa legal, con cumplimiento previsto en Palmasola, mientras otra de un juzgado de La Paz ordenó su reclusión por 180 días en Chonchocoro.

Los abogados buscan que la justicia aclare cómo deben ejecutarse ambas medidas y pretenden que Cerimedo cumpla la detención en Palmasola. Su objetivo es cuestionar los riesgos procesales que sustentaron la prisión preventiva y solicitar que pueda afrontar los procesos en libertad.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es primero ver de desvirtuar los riesgos procesales”, indicó Giraldez. La estrategia contempla documentación y pedidos de diligencias para responder a las acusaciones contra su defendido.

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El exasesor enfrenta tres procesos en Bolivia

Cerimedo enfrenta tres investigaciones en Bolivia. Una corresponde a un caso por enriquecimiento ilícito que afecta al Estado y que se tramita en La Paz. Según su equipo, una tercera persona pidió ampliar esa denuncia con nuevos señalamientos por usurpación de funciones, falsedad y legitimación de ganancias ilícitas.

Los abogados aseguran que todavía no conocen con precisión las pruebas de esas nuevas acusaciones. Los otros dos procesos corresponden a una investigación por tentativa de feminicidio y otra por violencia doméstica, ambas vinculadas con su expareja Nadia Beller.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia desde el 18 de agosto. Su equipo legal sostiene que busca demostrar su inocencia y que las investigaciones deben permitirle conocer los elementos reunidos por el Ministerio Público.

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Abogados piden acceso a las pruebas de la Fiscalía

El equipo legal sostiene que necesita acceder a la documentación incorporada a las investigaciones. Giraldez explicó que una abogada del equipo se encuentra en La Paz, en tanto la defensa mantiene parte de su trabajo en Santa Cruz.

“Estamos solicitando justamente que nos entreguen, que nos apersonemos al propio proceso para tener acceso a todas las pruebas que tiene el Ministerio Público”, señaló el abogado. La solicitud forma parte de la estrategia para responder a los cargos.

La defensa también pide definir cuál de las dos órdenes debe cumplirse, ante las resoluciones dictadas en Santa Cruz y La Paz. Mientras esa situación se aclara, Cerimedo permanece separado de otros internos.

Disputas dentro de La Derecha Diario

Un audio atribuido a una conversación entre Cerimedo y Nadia Beller expone detalles con respecto a La Derecha Diario. En la grabación, el exasesor habla sobre la gestión del medio y menciona al periodista español Javier Negre, a quien califica como “un mercenario de verdad, peor que yo”.

En otro pasaje, Cerimedo afirma que uno de los socios, identificado por él como Javier, junto con Juan, compraría su participación.

El diálogo también incluye referencias a Claudia Sheinbaum. Cerimedo afirma que la presidenta de México estaba enfrentada con Negre y que lo señalaba por supuestas campañas en su contra.

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