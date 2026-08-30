Fernando Cerimedo recibe una segunda detención preventiva en Bolivia por presunto enriquecimiento ilícito

La abogada sostiene que Cerimedo estaría relacionado con el ataque armado que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra | EFE

La abogada sostiene que Cerimedo estaría relacionado con el ataque armado que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra | EFE

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Un tribunal boliviano dictó una segunda detención preventiva contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, esta vez por supuesto enriquecimiento ilícito. La medida se suma al proceso por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, por el que ya permanece recluido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz.

El juez Douglas Borda resolvió que Cerimedo cumpla seis meses de detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en el altiplano de La Paz. La audiencia fue virtual y duró alrededor de seis horas. No se precisó cuál de los dos procesos primará para un eventual traslado.

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El abogado Ernesto Giraldes, parte de la defensa, aseguró que la Fiscalía no pudo demostrar cómo su cliente afectó al Estado. También indicó que se objetó la decisión judicial porque la vida del argentino correría peligro si lo cambian de penal.

Encuentran U$S 500.000 en allanamientos

La Fiscalía abrió la causa por enriquecimiento ilícito de oficio, horas después de la aprehensión de Cerimedo por el ataque armado contra Beller. Durante los allanamientos realizados la semana anterior, las autoridades confiscaron 500.000 dólares en efectivo, además de moneda boliviana y euros en cantidades no especificadas.

Cerimedo aseguró que ese dinero estaba destinado al alquiler de oficinas y a la compra de mobiliario, porque planeaba establecerse en Bolivia con su familia. Afirmó que sus ingresos anuales alcanzan el millón de dólares y que provienen de empresas que dirige en Argentina, Chile y Estados Unidos.

Para la defensa, el caso por enriquecimiento ilícito no tiene sustento y se basa en publicaciones que Beller hizo en redes sociales.

Beller denuncia amenazas y pide protección

Un grupo de parlamentarios solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas urgentes de protección destinadas a Nadia Beller. La abogada sobrevivió a tres disparos el pasado 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra y acusó a Cerimedo de contratar sicarios con el fin de asesinarla.

Los legisladores pidieron que el Estado boliviano adopte acciones inmediatas para garantizar la vida de la denunciante. Entre las medidas solicitadas figuran prevenir amenazas, hostigamientos o represalias, y acordar con ella los mecanismos de resguardo. Además, requirieron que se investigue el ataque con diligencia.

La presentación señala que Beller entregó antecedentes sobre presuntas redes de corrupción y operaciones digitales, y que dispositivos incautados podrían contener información sensible. Los firmantes aclararon que no buscan establecer responsabilidades anticipadas, sino prevenir un daño irreparable.

Jeannette Jara exige aclarar vínculos con Kast

El caso de Cerimedo también generó repercusiones en Chile. La excandidata presidencial Jeannette Jara pidió al entorno del mandatario José Antonio Kast que aclare posibles vínculos con el consultor argentino y si se destinaron recursos a bots o noticias falsas durante la campaña de 2025.

Jara mencionó que Beller aseguró que Cerimedo se jactaba de haber trabajado en la candidatura de Kast. “Lo que le hicieron a Evelyn Matthei es impresentable y lo que hicieron con mi candidatura también”, afirmó. La exabanderada instó al oficialismo a informar si financió este tipo de operaciones.

El consultor fue parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial argentina de 2023. Asimismo, se lo vinculó a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de ese año y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.

En Bolivia, el vicepresidente Edmand Lara pidió formalmente el traslado de Cerimedo a Chonchocoro a fin de garantizar mayor rigor en su detención. El argentino respondió con dureza desde su celda. “Lo que está diciendo el mitómano vicepresidente, diciendo que yo tenía un gran poder en el Órgano Ejecutivo, una alta influencia. Si yo hubiese tenido una alta influencia, muchas de las cosas que pasaron en Bolivia no hubiesen ocurrido”, afirmó.

Cerimedo enfrenta además una tercera causa por violencia familiar contra Beller y una cuarta investigación por presunto tráfico de drogas. El presidente boliviano, Rodrigo Paz, tomó distancia del consultor y negó que tuviera autorización para representar a su Gobierno o a su familia.