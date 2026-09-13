Documental “Uyariy” de Javier Corcuera gana el premio a mejor película y el premio a mejor sonido en el Festival de Cine de Tucumán

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Esta es una noticia que no podemos dejar de compartir: el documental de Javier Corcuera, Uyariy, obtuvo dos premios en la última edición del Festival de Cine de Tucumán, Argentina. A mejor película en la competencia latinoamericana y a mejor sonido. Este festival se llevó a cabo entre finales de julio e inicios de agosto del presente año.

Este documental, vale señalar, ganó el premio a mejor película peruana de 2025 otorgado por Apreci. Y el actual reconocimiento, dado por un importante festival del circuito argentino, es una prueba de que la temática Uyariy (la masacre de Juliaca ocurrida el 9 de enero de 2023) no solo compete al ámbito local; además, en este festival se ha destacado uno de los componentes esenciales del proyecto: su música.

Este reconocimiento se suma a los que viene obteniendo el cine peruano en los últimos años. Pese a la existencia de una ley de cine, aprobada por el Congreso del quinquenio pasado, que intenta frenar la producción regional (a saber, reduce el financiamiento del Estado), la calidad del cine peruano no solo despierta admiración estética, sino también mucha discusión. Este es el caso de Uyariy. Para mejor muestra, consignamos algunos fragmentos del acta del jurado.

“Una película con enorme valor testimonial que dialoga con nuestro presente latinoamericano, proponiendo la escucha y la empatía como prácticas fundamentales para la construcción colectiva y defensa de nuestros territorios.

Desde su propio título, en idioma quechua, Uyariy formula una invitación explícita e ineludible: escuchar. Este punto de partida nos compromete con una escucha atenta y profunda, sumergiéndonos en un universo sonoro y social frente al cual nos resulta imposible permanecer indiferentes.

Con notable compromiso político y narrativo, la película se convierte en vehículo de resistencia popular ante un aparato de poder que, histórica y actualmente, busca silenciarla. Uyariy se propaga como un grito de justicia que se hace escuchar, porque, como dice Lucrecia Martel, no se pueden cerrar los oídos.

Encontramos en el material documental un valor que precede a la habilidad técnica o narrativa: la valentía y el compromiso del equipo al registrar los hechos en el centro mismo de la violencia, construyendo así un documento clave para la memoria histórica. El diseño sonoro captura con sensibilidad la entereza de los testimonios e hilvana recursos climáticos en la medida que exige el relato.

La integración armónica de la música popular como lenguaje narrativo, el pulso de la lucha, la vivencia del duelo, la vastedad de los silencios del altiplano, la raigambre que transmite la palabra en quechua y la presencia viva de los elementos del entorno convierten a Uyariy en una obra sonora testimonial, identitaria e indispensable en el panorama contemporáneo”.