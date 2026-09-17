Milei revela que su cambio de postura sobre Malvinas fue por comentario de Trump sobre la posición de Estados Unidos

Milei anunció la construcción de una base naval en Ushuaia, con un costo de 450 millones de dólares, para reforzar la reclamos sobre las Malvinas

Milei anunció la construcción de una base naval en Ushuaia, con un costo de 450 millones de dólares, para reforzar la reclamos sobre las Malvinas AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, reveló que el cambio de postura de su Gobierno respecto al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas respondió a un comentario de su homólogo estadounidense, Donald Trump, con respecto a la relación de Estados Unidos con el Reino Unido, país que controla el archipiélago desde su ocupación en 1833.

El 31 de agosto, en una rueda de prensa en el Despacho Oval, al presidente estadounidense le preguntaron por el apoyo de su nación al Reino Unido en la cuestión Malvinas, y respondió que siempre revisa todas las posiciones y que esa es apenas una entre muchas.

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Asimismo, Milei descartó que se trate de una jugada a un año de los comicios presidenciales. "Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años", indicó. En esa línea, anunció que viajará el próximo lunes 21 a Nueva York, un día antes del comienzo de la Asamblea General de la ONU.

Agregó que parte de la estrategia busca meter presión a las empresas para que elijan entre operar en Malvinas o en desarrollos en Vaca Muerta.

Argentina endurece sanciones y avanza con base naval

El Gobierno argentino anunció la construcción de una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, en la provincia sureña de Tierra del Fuego, ubicada a unos 700 kilómetros de las Malvinas. La obra comenzará en enero y tendrá un coste de 450 millones de dólares, a ejecutarse en cuatro años. El ministro de Defensa, Carlos Presti, afirmó que la alianza estratégica con Estados Unidos fortalece la posición de su país para reclamar la soberanía de las islas.

Milei también declaró que enviará una propuesta de ley que permita endurecer las sanciones contra las empresas que impulsen proyectos hidrocarburíferos en Malvinas en forma unilateral. Según explicó el canciller Pablo Quirno en la reunión de Gabinete, la iniciativa estaba casi lista para enviarse.

Justicia frena proyecto petrolero al norte de Malvinas

Un tribunal federal de la localidad de Río Grande, en Tierra del Fuego, concedió una medida cautelar que ordena frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. El fallo ordena que las empresas se abstengan de perforar el lecho marino, instalar infraestructura o iniciar la extracción de hidrocarburos. La medida se mantendrá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental nacional competente el procedimiento de evaluación de impacto. La demanda fue impulsada por una asociación de abogados junto a excombatientes de la guerra de Malvinas. El Reino Unido desconoce la validez de la justicia argentina respecto al archipiélago y otorgó licencias de exploración en el yacimiento, cuya fase extractiva espera comenzar en 2028.

Encuesta revela dudas sobre el cambio de estrategia

El 61% de los argentinos considera que el reciente giro de Milei en su estrategia de reclamo de soberanía de las Islas Malvinas responde a una conveniencia política y no a una convicción, según una encuesta de la consultora Management & Fit realizada entre el 4 y el 6 de septiembre sobre 1.000 casos en todo el país. Solo el 24,7% vincula el cambio de postura con una convicción personal.

En tanto, el 35,9% consideró que Milei buscó defender la soberanía argentina, mientras que el 34,5% opinó que pretendió hacer marketing o mejorar su posicionamiento electoral antes de los comicios presidenciales de octubre de 2027. Además, el 56,4% dijo creer poco o nada en el llamado a la unidad política en torno a la causa Malvinas.