Milei despide a unos 20 empleados de la residencia presidencial y pone el lugar bajo control militar

La Casa Militar asumirá el control integral de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por Milei y su familia

La Casa Militar asumirá el control integral de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por Milei y su familia AFP

El Gobierno argentino apartó a buena parte del personal civil que atendía la Quinta de Olivos y puso la residencia presidencial bajo la órbita de la Casa Militar, la fuerza que custodia a Javier Milei y que responde a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La transferencia de responsabilidades y bienes debe completarse en un plazo máximo de 60 días, según informaron voceros oficiales.

La decisión implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, el área a cargo del mantenimiento, la limpieza y la cocina del predio ubicado a unos 17 kilómetros de la Casa Rosada. A partir de ahora, esas tareas quedarán bajo las órdenes de la Casa Militar, que hasta el momento solo tenía a su cargo la custodia del terreno e integraba tanto empleados civiles como agentes de formación castrense.

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Gobierno alega filtraciones y refuerzo de seguridad

Fuentes oficiales explicaron a LA NACIÓN que el giro responde a un problema interno. "Se encuadra en una serie de filtraciones que le han hecho llegar al Gobierno. Entonces, se decidió un refuerzo de la seguridad", señalaron. Y agregaron que "se hizo una investigación que determinó que hay un riesgo para la información y también para la seguridad presidencial, por eso la determinación sobre estos empleados".

El comunicado oficial, en su lugar, omitió toda mención a ese punto. El texto atribuyó el cambio a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia "en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del papa León XIV a la Argentina", prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, que demandará movimiento de personal externo para obras y servicios. Desde el Gobierno aclararon que "no quiere decir que los militares hagan actividades de civiles", aunque quienes traten con el mandatario dependerán de esa fuerza.

ATE denuncia despidos sin explicación y anuncia pelea

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, relató a LA NACIÓN cómo se enteraron los trabajadores. "No los dejaron entrar. Los mandaron a sus casas a esperar el telegrama", dijo. Entre los alcanzados hay personal de jardinería, administrativo y de cocina, y denunció que "una de las personas está de licencia por cáncer", un punto sobre el que el Ejecutivo no respondió.

Desde ATE Nacional, Rodolfo Aguiar advirtió que el gremio entró en alerta y no descartó medidas de fuerza. "¿En serio va a despedir a los trabajadores de la quinta presidencial? No se lo vamos a permitir", escribió. María Eugenia Trigo, de ATE Presidencia, contó por Radio 750 que hay diez bajas confirmadas más traslados que podrían alcanzar a medio centenar de personas. "Motivo real no hay", aseguró.

Exintendente de Olivos, entre los doce despedidos

La medida borró la estructura que encabezaba Osvaldo Javier Sosa, intendente del lugar y cuñado de la subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez, una colaboradora de confianza de la hermana presidencial desde la campaña de 2021. El oficialismo justificó su salida con el argumento de que la nueva conducción tiene derecho a designar a su propio equipo.

La Casa Militar está a cargo de Sebastián Ibáñez, ascendido en marzo de 2024. Esa dependencia ya protagonizó restricciones a la prensa acreditada y la denuncia por presunto espionaje contra periodistas, desestimada por la Justicia.