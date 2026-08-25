Milei y la derecha argentina intentan distanciarse de Fernando Cerimedo mientras la situación judicial del asesor se complica

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La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia generó un terremoto político en la derecha latinoamericana. El consultor, que asesoró al presidente Rodrigo Paz y colaboró con Javier Milei en su campaña, quedó imputado por tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller. La justicia boliviana dictó prisión preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola. Mientras tanto, en Argentina, Milei y el entorno de La Derecha Diario se apresuraron a tomar distancia.

El presidente argentino negó cualquier relación actual con Cerimedo. “Es alguien que no forma parte del espacio y que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Nos dejamos de vincular en el 2023”, aseguró en Radio Mitre. Sin embargo, registros oficiales revelaron que el consultor fue a la Casa Rosada al menos 13 veces desde diciembre de 2023. La última visita fue en junio de 2024. Milei también insinuó que detrás del caso podría haber una conspiración regional en su contra.

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La Derecha Diario anuncia desvinculación total

El socio de Cerimedo en La Derecha Diario, el periodista español Javier Negre, confirmó que el acuerdo para separarlo del medio se cerró formalmente. “Fernando, desde la semana pasada, llegó a un acuerdo privado de desvinculación total de La Derecha Diario y de mi persona”, afirmó en Radio Mitre. Negre aseguró que la decisión ya estaba encaminada antes de la detención en el aeropuerto de Santa Cruz, cuando Cerimedo intentaba viajar a Buenos Aires.

Un comunicado institucional del portal señaló que la participación del asesor era estrictamente patrimonial. “El medio es ajeno a cualquier actividad que pudiese estar desarrollando en Bolivia o en otros países y no tiene ninguna relación con el caso que se investiga”, indicó. Sobre las granjas de bots halladas en un allanamiento, Negre fue enfático. “El tráfico de La Derecha Diario es completamente orgánico”, sostuvo.

Paz guarda silencio ante el escándalo en Bolivia

El presidente boliviano no mencionó a Cerimedo tras el ataque contra Beller. Publicó un mensaje en X en el que garantizó la seguridad de la víctima y pidió una investigación profunda. Desde entonces, evitó hablar del tema y se mantiene alejado de los periodistas. Nadia Beller declaró que tenía una oficina en el piso 23 de la Casa de Gobierno, al lado del despacho presidencial.

La abogada sobrevivió a tres disparos de dos sicarios que también robaron sus pertenencias. Desde la clínica donde se recupera, dijo que su expareja intentó matarla por las pruebas que guarda sobre una supuesta red delictiva con vínculos en los gobiernos de Bolivia y Argentina. “Tenía una oficina en el piso 23 de la Casa de Gobierno de Bolivia, al lado del presidente”, relató a TN. También afirmó que está embarazada de Cerimedo.

La fiscalía pide 180 días de prisión preventiva

El Ministerio Público boliviano imputó a Cerimedo como autor intelectual y mediato del ataque. Los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón sostienen que el consultor coordinó la emboscada a distancia. Un chat incorporado al expediente muestra que un interlocutor agendado como ECO le informó en tiempo real sobre el ataque. “Hermano en este momento le dispararon”, dice uno de los mensajes.

La defensa, encabezada por Margarita Arce, sostiene que Beller armó un autoatentado para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz. La fiscal Aguilera rechazó esa teoría. “Cuando se presenta una imputación formal es porque el Ministerio Público tiene elementos suficientes para acreditar en la probabilidad del hecho: autoría”, declaró. En paralelo, se abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En un allanamiento en La Paz se secuestraron vehículos, documentos y armas.

El consultor y su polémico historial político

Cerimedo, de 45 años, fundó La Derecha Diario y dirigió la agencia de marketing político Numen. En Argentina arrastra una condena por estafa inmobiliaria. En Brasil fue investigado por difundir teorías sin sustento sobre el triunfo de Lula da Silva en 2022. Su nombre apareció en campañas de Honduras y en la estrategia digital de Milei. En 2023 admitió haber creado miles de cuentas artificiales para amplificar contenidos en redes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo señaló como parte de redes de la derecha internacional que operan en varios países. Natalia Aruguete, investigadora del Conicet, explicó que “llevó esta lógica de una campaña a otra y de un país a otro”. Mientras tanto, Cerimedo permanece recluido en Palmasola a la espera de nuevas audiencias.