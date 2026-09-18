Trump afirma que EE. UU. obtiene el “control permanente” de la seguridad de Groenlandia tras un acuerdo con Dinamarca

Trump anuncia acuerdo con Dinamarca que otorga a EEUU "control permanente" de la seguridad de Groenlandia | Foto: AFP

Trump anuncia acuerdo con Dinamarca que otorga a EEUU "control permanente" de la seguridad de Groenlandia | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes 18 de septiembre que su país alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que le otorgaría el “control permanente” de la seguridad y otras necesidades de la isla.

Trump aseguró que el acuerdo permitirá a Washington mantener de forma permanente la capacidad de actuar para garantizar la seguridad de la región del Ártico y de EE. UU.

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Trump asegura que el acuerdo garantiza la presencia de EE. UU. en Groenlandia

Según Trump, el pacto fue alcanzado entre Estados Unidos, el Reino de Dinamarca y Groenlandia. El mandatario sostuvo que Washington tendrá la capacidad de hacer “lo necesario” para garantizar la defensa y seguridad de la isla.

El anuncio se produce después de que Estados Unidos y Dinamarca avanzaran durante los últimos días hacia un posible acuerdo para ampliar la presencia militar estadounidense en Groenlandia.

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