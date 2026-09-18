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Trump afirma que EE. UU. obtiene el “control permanente” de la seguridad de Groenlandia tras un acuerdo con Dinamarca

El acuerdo llega tras avances en la discusión sobre la presencia militar estadounidense en la región del Ártico, lo que marca un paso significativo en las relaciones diplomáticas.

Trump anuncia acuerdo con Dinamarca que otorga a EEUU "control permanente" de la seguridad de Groenlandia
Trump anuncia acuerdo con Dinamarca que otorga a EEUU "control permanente" de la seguridad de Groenlandia | Foto: AFP
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes 18 de septiembre que su país alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que le otorgaría el “control permanente” de la seguridad y otras necesidades de la isla.

Trump aseguró que el acuerdo permitirá a Washington mantener de forma permanente la capacidad de actuar para garantizar la seguridad de la región del Ártico y de EE. UU.

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Trump asegura que el acuerdo garantiza la presencia de EE. UU. en Groenlandia

Según Trump, el pacto fue alcanzado entre Estados Unidos, el Reino de Dinamarca y Groenlandia. El mandatario sostuvo que Washington tendrá la capacidad de hacer “lo necesario” para garantizar la defensa y seguridad de la isla.

El anuncio se produce después de que Estados Unidos y Dinamarca avanzaran durante los últimos días hacia un posible acuerdo para ampliar la presencia militar estadounidense en Groenlandia.

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