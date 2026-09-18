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Bill Gates revela una de sus claves para alcanzar el éxito: “Siempre elegiré a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil”

El cofundador de Microsoft sostiene que evitar el desgaste innecesario puede permitir encontrar métodos prácticos para alcanzar objetivos, desafiando la idea tradicional del esfuerzo.

La visión de Gates sobre la pereza sugiere que evitar esfuerzos innecesarios puede ayudar a encontrar métodos más sencillos para alcanzar objetivos
La visión de Gates sobre la pereza sugiere que evitar esfuerzos innecesarios puede ayudar a encontrar métodos más sencillos para alcanzar objetivos | Foto: CTV News
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Bill Gates es una de las figuras más reconocidas del mundo tecnológico y empresarial, pero una de sus frases más famosas sobre el éxito tiene como protagonista a la pereza. El cofundador de Microsoft plantea una particular forma de entender la eficiencia y el trabajo.

"Siempre elegiré a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil porque encontrará una manera fácil de hacerlo", afirmó Gates. La frase plantea que buscar soluciones sencillas también puede ser una forma de alcanzar objetivos.

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La curiosa explicación de Bill Gates sobre la pereza

La frase de Gates no plantea necesariamente que la falta de esfuerzo sea positiva, sino que una persona que busca evitar un desgaste innecesario puede encontrar métodos más prácticos para completar una tarea. La idea está relacionada con la eficiencia.

En ese sentido, la expresión “encontrará una manera fácil de hacerlo” resume el planteamiento del empresario: resolver un problema no siempre requiere invertir más tiempo o esfuerzo, sino identificar una alternativa que permita conseguir el mismo resultado de una forma más sencilla.

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Bill Gates y su trayectoria en el mundo de la tecnología

William Henry Gates III nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington. Desde joven mostró interés por la informática y en 1968 tuvo acceso a una computadora, experiencia que incrementó su interés por esta área.

En 1973 ingresó a la Universidad de Harvard, donde estudió Matemáticas, Ciencias de la Computación y Leyes, aunque no llegó a graduarse. Posteriormente, desarrolló junto con Paul Allen la compañía Microsoft, que se convertiría en una de las empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos.

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